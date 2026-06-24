Dünyanın ilk sürüşsüz Nürburgring turu! Xiaomi YU7 GT direksiyonda kimse olmadan tarih yazdı

Tüketici elektroniği ve akıllı cihaz pazarının küresel devlerinden biri olan Xiaomi, otomotiv sektörüne adım attığı ilk günden bu yana kuralları yeniden yazmaya devam ediyor. Kısa süre önce ilk sedan modeli SU7 ile ciddi bir satış ivmesi ve marka bilinirliği elde eden şirket, otomotiv dünyasındaki iddiasını performans SUV sınıfına da taşıdı. Yalnızca bir teknoloji firması değil, geleneksel devlere doğrudan rakip bir otomobil üreticisi olduğunu kanıtlamak isteyen Xiaomi, araçlarındaki otonom sürüş algoritmalarını artık gerçek dünya koşullarının en zorlu aşamalarında test ediyor. Bu stratejinin en net sonucu olan elektrikli SUV modeli Xiaomi YU7 GT, ticari lansmanının ardından hem manuel sürüş hem de sürücüsüz teknolojiler için Nürburgring'de sınırları zorluyor.

DÜNYANIN İLK SÜRÜŞSÜZ NÜRBURGRING TURU

Xiaomi YU7 GT, yaklaşık 20,8 kilometre uzunluğundaki tarihi Nürburgring Nordschleife pistinde tamamen otonom sürüş modunda resmi bir tur atarak üretim öncesi ve sonrası otonom yazılımlar için yeni bir temel oluşturdu. Test, araç içerisinde herhangi bir insan müdahalesi olmadan gerçekleştirildi ve otonom yazılım, 73 virajlık pistte 10 dakika 29.483 saniyelik resmi bir tur süresine imza attı.

Üretim versiyonunda da yer alan Nvidia Drive AGX Thor bilgi işlem platformu, LiDAR sensörleri ve 4D milimetre dalga radarları kullanılarak yapılan bu otonom sürüş sırasında aracın maksimum 210 km/s hıza çıktığı gözlemlendi. Sistemin mekanik sınırları zorlamak yerine güvenli yarış çizgilerine öncelik verdiği, virajlara insan sürücülere kıyasla daha erken frenlemeyle girip apeksleri güvenli bir mesafeden geçtiği kaydedildi. Aynı aracın gelişim aşamasında profesyonel bir pilot eşliğinde yapılan manuel testlerinde ise 7 dakika 22.755 saniyelik bir tur rekoru elde edilmişti. İnsan pilot ile yapay zeka arasındaki tam 3 dakika 7 saniyelik bu fark, otonom yazılımların hesaplanmış güvenlik önceliği ile donanımın saf mekanik potansiyeli arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koyuyor.

897V MİMARİ, TERMAL YÖNETİM VE DONANIM

Performanslı elektrikli araçların uzun süreli pist kullanımlarında karşılaştıkları temel termal problemler, YU7 GT modelinde özel bir altyapıyla çözümleniyor. Araç, 101,7 kWh kapasiteli üçlü lityum iyon batarya paketiyle eşleştirilmiş 897V Silisyum Karbür (SiC) yüksek voltaj platformu üzerine inşa edilmiş durumda. Bu sistem enerjiyi, ön ve arka aksa konumlandırılmış "Super Motor V8s EVO" çift motor kurulumuna iletiyor.

Batarya entegrasyonu, ani ve hızlı enerji deşarjı ile sert virajlardaki yanal yükler altında hücre çekirdeklerinde oluşabilecek aşırı ısınmayı önlemek için geliştirilmiş bir soğutma düzeni kullanıyor. Bu sayede, hücresel bazda yapısal bütünlük korunurken otonom algoritmaların ihtiyaç duyduğu uzun süreli ve istikrarlı tepe güç çıkışı garanti altına alınıyor.

PERFORMANS VE ŞARJ TEKNOLOJİSİ

YU7 GT'nin çekirdek tahrik sistemi, toplamda 738 kW (yaklaşık 1.003 HP / 989 PS) maksimum güç çıkışı sağlıyor. Bu konfigürasyon, aerodinamik SUV gövdeye rağmen aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,92 saniyede ulaşmasını sağlarken, azami hız elektronik olarak 300 km/s'te sınırlandırılmış.

Batarya yönetimi aynı zamanda günlük kullanımı da etkiliyor. Standart koşullar altında test edilen araç, tam şarjla 705 kilometrelik bir CLTC menziline ulaşıyor. 897V platformunun getirdiği avantajla, yüksek akım destekli şarj istasyonlarında sadece 15 dakikalık bir dolumla bataryaya 570 kilometrelik menzil eklenebiliyor.

PAZAR METRİKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

Xiaomi YU7 GT, donanımına ve pist paketlerine bağlı olarak Çin pazarında 2 milyon 670 bin TL (389.900 yuan) seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Tam donanımlı Track Package sürümünün fiyatı ise 2 milyon 944 bin 815 TL (429.900 yuan) olarak belirlendi. Söz konusu fiyatlandırma, aracı yerel pazardaki lüks ve performans odaklı elektrikli araçların zirvesine konumlandırıyor.

Çin Elektrikli Araç Veri Takip Sistemi verilerine göre markanın aylık teslimatlarında stabilizasyon süreci yaşanıyor. 2025'in Aralık ayında 39.089, 2026 Ocak ayında ise 37.869 adetle zirve gören toplam satışlar; Nisan 2026'da 9.876 adet, Mayıs 2026'da ise aylık bazda %11,5'lik bir düşüşle 8.736 adet olarak kayıtlara geçti. Hacimsel daralmaya rağmen Xiaomi'nin Nürburgring rekorları gibi teknoloji ve otonomi temelli gövde gösterileri, markanın küresel vizyonunu genişletme hedeflerini yansıtmaya devam ediyor.