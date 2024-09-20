Elektrikli araç ithalatı tüketici koruma şartlarında yeni düzenleme: Artık hibrit araçlar da listede!
Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatında tüketici koruma şartlarını plug-in hibrit araçları da kapsayacak şekilde genişletti. Yeni düzenleme, Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) belgelendirme alınmasını da zorunlu kılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatında tüketicinin korunmasına yönelik şartları plug-in hibrit araçları da kapsayacak şekilde genişletti.
Elektrikli araç ithalatına yönelik düzenleme, tüketici güvenliği ve satış sonrası hizmet kalitesini artırmak için genişletildi. İthalatçının, 7 bölgede en az 20 servis istasyonu kurması, araç üreticisinin ülkede yetkili temsilcisinin bulunması ve her marka için çağrı merkezi kurulması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, ithalat izni için Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) belgelendirme şartı getirildi. Yapılan bu değişiklikle Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ “İthalat:2024/22” kapsamı, elektrikli binek araçlar ve haricen şarj edilebilen hibrit araçlar ile eşya taşıyan elektrikli araçları da kapsayacak şekilde genişletildi.
30 GÜN GEÇİŞ SÜRESİ TANINDI
Uygulamaya yeni dahil edilen araçların ithalatında mağduriyet yaşanmaması için tebliğ hükümlerinde 30 günlük geçiş süresi tanındı. Ticaret Bakanlığı'nın piyasaya güvenli ürün arzı ve ürünlerin yaşam döngüsü içerisinde takibi ve tüketicinin korunması doğrultusunda düzenleyici ithalat politikalarını etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceği belirtildi.
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