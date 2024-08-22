O marka Meksika'da elektrikli araç üretimine başlıyor!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 18:01

Güncelleme: 22.08.2024 - 18:01

STLA Large platformu içten yanmalı motorlar, hibritler ve elektrikli motorlar için tasarlandığından, Meksika Eyaleti'ndeki tesis tam olarak elektrikli araç üretimine dönüştürülmedi. Ancak Stellantis Meksika Başkanı Carlos Quezada şunları söyledi:

“Bu tesis diğerlerinin yanı sıra LeBaron, PT Cruiser, Neon ve Jeep Compass gibi ikonik araçlara ev sahipliği yaptı, ancak bugün kendimizi yeni STLA Large platformunu barındıracak şekilde dönüştürdük ve elektrikli mobilite çağına geçişi başlattık.”

1.6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Üretici, Stellantis'in STLA Large platformunu temel alan elektrikli araçların üretimine hazır hale gelen tesisin modernizasyonu için 1,6 milyar dolar yatırım yaptı. Buradaki üretim hattından çıkacak ilk elektrikli otomobil Jeep Wagoneer S. 400 volt teknolojisine ve 100 kWh enerji içeriğine sahip bir bataryaya sahip. Menzilinin 482 kilometre olduğu söyleniyor.

EV ilk olarak bu yılın sonunda ABD ve Kanada'da, ardından Brezilya, İtalya ve Meksika'da piyasaya sürülecek. Her durumda otomobil Toluca fabrikasından çıkacak.

Meksika Eyaleti Hükümeti Ekonomik Kalkınma Sekreteri Laura González sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Stellantis'in elektrikli modeli 'Jeep Wagoneer S'in üretiminin bugün Meksika Hükümeti Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro'nun huzurunda Toluca fabrikasında resmen başlatıldığını büyük bir gururla sizlerle paylaşıyorum” dedi.

D VE E SEGMENTİ

Stellantis STLA Large platformunu yılın başında tanıttı. Büyük elektrikli araçlar için tasarlanan bu platform, küresel pazarlar için D ve E segmentlerinde gelecekteki araçların temelini oluşturacaktı. Stellantis ancak daha sonra platformun hibritler ve içten yanmalı motorlar için de kullanılabileceğini duyurdu. 800 voltluk bir mimarinin yanı sıra 400 voltluk sistemleri de barındırabilir.