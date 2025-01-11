Elektrikli araç şarj istasyonu OtoPriz'den yeni kampanya: Yüzde 15 indirim fırsatı

Yayınlanma: 11.01.2025 - 14:16

Güncelleme: 11.01.2025 - 14:16

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding’in yalnızca yüzde yüz yenilenebilir enerjiyle hizmet veren yüksek hızlı elektrikli araç sarj istasyonu OtoPriz, 2025’i özel bir kampanyayla karşılıyor. Kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunan OtoPriz, yenilikçi araç kiralama platformu Yolcu360 ile birlikte hayata geçirdiği yeni kampanyasını duyurdu.

31 Mart'a kadar OtoPriz’den şarj işlemi gerçekleştiren elektrikli araç kullanıcıları, araç kiralama platformu Yolcu360 üzerinden yapacakları kiralamalarında indirim fırsatı yakalıyor.

YÜZDE 15 İNDİRİM

OtoPriz kullanıcıları, şarj işleminin ardından faturalarında yer alan kodu, Yolcu360 web sitesi üzerinden kiralama işlemi esnasında girerek yurt içi araç kiralamalarında yüzde 10, yurtdışı araç kiralamalarında ise yüzde 15’lik indirim alıyor. Ayrıca, kampanya kodu kullanıcılara birden fazla rezervasyon imkanı da sunuyor.