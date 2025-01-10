Yeni Tesla Model Y piyasaya sürülüyor! Fiyatı belli oldu...
Tesla yeniden tasarlanan Model Y'yi Asya'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Avrupa'nın en çok satılan otomobili unvanını kazanan modelin yeni versiyonu için ayrıntılar netleşti. İşte tüm ayrıntılar...
YENİ TESLA MODEL Y REKABETE HAZIR
Tesla, Çin'de en çok satan otomobili ve Avrupa'nın en çok satan modeli unvanının sahibi Model Y'nin yeni bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Yeniden tasarlanan dış tasarım ve yükseltilen iç özelliklerin Xiaomi gibi rakipler tarafından alınan pazar payınının geri kazanılmasına yardımcı olacağı umuluyor.
TESLA MODEL Y YENİLİKLER
Çin'deki teslimatlar, düzenleyici onaya tabi olarak mart ayında başlayacak ve Tesla diğer birçok Asya Pasifik pazarında da SUV için sipariş alıyor. Tesla'nın yenilenmiş versiyon için Kuzey Amerika ve Avrupa'daki planlarına ilişkin ayrıntılar hemen mevcut değildi.
En son Model Y, Tesla'nın Cybertruck'ına benzer şekilde ön uç boyunca uzanan yeni bir ışık çubuğuna sahipken arka lamba da tam genişlikte bir ışık çubuğu. Yükseltilen diğer özellikler arasında her türlü hava koşulunda konfor için ısıtılabilen veya havalandırılabilen koltukların yanı sıra ikinci sıradaki yolcular için bir dokunmatik ekran da yer alıyor.
TESLA MODEL Y MENZİLİ ARTIYOR
Uzun menzilli varyant artık şarj başına 688 km'den 719 kilometre sürüş menziline sahip.
Tesla Model Y'yi ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürdü ve 2023 yılında dünyanın en çok satan otomobili oldu. Yaşlanan model geçen yıl Çin'deki yerel rakiplerinin rekabetinden zarar görerek satış ivmesini bir miktar kaybetti ve diğer pazarlarda elektrikli araçlara olan talep zayıfladı.
Tesla 2020 yılında Çin'deki en büyük bataryalı elektrikli otomobil üreticisiydi ancak Çinli elektrikli araç rakipleri, şık akıllı otomobil özellikleriyle müşterileri kazanarak giderek daha fazla ilerleme kaydetti.
XIAOMI TESLA'YI ZORLUYOR
ABD'li otomobil üreticisinin Çin'in akülü elektrikli araç pazarındaki pazar payı 2023'te %11,7 iken geçen yıl %10,4'e geriledi.
BYD şu anda Çin'in en büyük elektrikli araç satıcısı konumundayken, tüketici elektroniği üreticisi Xiaomi geçen yıl elektrikli otomobil pazarında fırtına gibi eserek ilk modeli SU7'den 130 binden fazla teslim etti.
Analistler, yenilenmiş bir Model Y ile bile Tesla'nın Çin'de eskiden sahip olduğu ivmeyi yeniden kazanacağının şüpheli olduğunu söyledi.
TESLA MODEL Y OTONOM SÜRÜŞ
Xiaomi ilk SUV'u olan YU7'yi haziran veya Temmuz ayında piyasaya sürecek ve Xpeng G7'yi piyasaya sürmeyi planlayan yeni bir sayfa açacak.
Counterpoint'te Çin merkezli bir otomobil analisti olan Shaochen Wang, her iki modelin de “genç bir tasarım ve teknolojik işlevler gibi Model Y ile benzer özellikleri paylaştığını ve onları doğrudan rakip haline getirdiğini” söyledi.
Wang ayrıca Tesla'nın “Tam Kendi Kendine Sürüş” olarak adlandırılan gelişmiş sürücü yardım yazılımının Çin'de tam olarak kullanıma sunulmasını henüz tamamlamadığını belirtti.
YENİ TESLA MODEL Y FİYATI
ABD'li otomobil üreticisi Weibo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni Model Y'nin fiyatının 263.500 yuan yani yaklaşık 35 bşn 900 dolar olduğunu ve Tesla'nın en büyük ikinci pazarı olan Çin'de bir önceki versiyona göre %5,4 daha pahalı olduğunu belirtti.
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