Yeni Tesla Model Y piyasaya sürülüyor! Fiyatı belli oldu...

TESLA MODEL Y YENİLİKLER

Çin'deki teslimatlar, düzenleyici onaya tabi olarak mart ayında başlayacak ve Tesla diğer birçok Asya Pasifik pazarında da SUV için sipariş alıyor. Tesla'nın yenilenmiş versiyon için Kuzey Amerika ve Avrupa'daki planlarına ilişkin ayrıntılar hemen mevcut değildi.

En son Model Y, Tesla'nın Cybertruck'ına benzer şekilde ön uç boyunca uzanan yeni bir ışık çubuğuna sahipken arka lamba da tam genişlikte bir ışık çubuğu. Yükseltilen diğer özellikler arasında her türlü hava koşulunda konfor için ısıtılabilen veya havalandırılabilen koltukların yanı sıra ikinci sıradaki yolcular için bir dokunmatik ekran da yer alıyor.