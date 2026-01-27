Elektrikli araç satışları AB’de ilk kez benzinli araçları geride bıraktı

Otomotiv endüstrisi kuruluşu Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında Avrupa Birliği’nde tamamen elektrikli araç satışları ilk kez benzinli araç satışlarını geçti. Bu gelişme, politika yapıcıların emisyon düzenlemelerini gevşetmeyi tartıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Satışların önemli bir göstergesi olan batarya elektrikli araç kayıtları, İngiltere ve Norveç’in de dâhil olduğu daha geniş Avrupa pazarında da benzinli araçların önüne geçti. Avrupa genelinde otomobil satışları ise yıllık bazda üst üste altıncı ayda da artış kaydetti.

Çinli otomobil üreticileri BYD, Changan ve Geely’nin artan rekabeti, Volkswagen ve BMW gibi Avrupalı üreticilerin yeni elektrikli modelleri piyasaya sürmesine rağmen pazardaki rekabeti daha da kızıştırdı. Öte yandan Avrupa Birliği, Çinli rakiplerin yarattığı baskı, ABD’nin ithalat vergileri ve elektrikli araçların kârlı şekilde satılmasındaki zorluklar nedeniyle otomobil üreticilerinin taleplerine karşılık vererek, 2035 yılında içten yanmalı motorlu araçların yasaklanmasına ilişkin planında geri adım attı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAZAR PAYININ ARTMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, mevcut zorluklara rağmen elektrikli araçların Avrupa pazarındaki payını artırmaya devam edeceğini öngörüyor. Avrupalı markaların daha uygun fiyatlı elektrikli modellerle pazara uyum sağladığı ve bazı ülkelerde yeni teşvik programlarının devreye alındığı belirtiliyor.

Aralık ayında Avrupa Birliği genelinde toplam otomobil satışları yüzde 5,8 artarak yaklaşık 1 milyon adede ulaşırken, yıl genelinde satışlar yüzde 1,8 artışla 10,8 milyon olarak kaydedildi. Aynı dönemde batarya elektrikli ve hibrit araç kayıtları sırasıyla yüzde 51, yüzde 36,7 ve yüzde 5,8 artarak toplam kayıtların yüzde 67’sini oluşturdu.

Benzinli araç satışlarındaki düşüşün kısmen, “hafif hibrit” olarak yeniden sınıflandırılan ve emisyon azaltımına sınırlı katkı sağlayan modellerden kaynaklandığı da vurgulanıyor.

Tamamen elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlardan daha fazla satılması için ise uzmanlar en az 5 yıl daha süre olduğunu düşünüyor.