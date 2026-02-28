Elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı 3'e katladı

Hızlı şarj istasyonu sayısı, bir yılda yaklaşık 3 katına çıkarak 16 bin 650 oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre artış belli oldu.

ülke genelinde kurulan elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı 2024'te toplam 5 bin 175 iken, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 3 katına çıkarak 16 bin 650'ye ulaştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,97 yükselerek 283 bin 904 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'de sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 189 bin 868 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlerine sahip araçlar da dahil edildiğinde, 2025'te elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,7'lik pazar payıyla 191 bin 960'a yükseldi.