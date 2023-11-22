Elektrikli araçlarda şarj sorunu bitti! Batarya takas dönemi başlıyor

Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:42

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:11

Çinli otomotiv devi Nio akü değiştirme ağı kurulmasına yönelik yine bir Çinli otomotiv devi Changan ile ortaklık kurdu. Nio ve Changan arasındaki işbirliği anlaşması, Nio akü değiştirme istasyonları ağının genişletilmesini ve ortak kullanımını, akü değiştirme özellikli modellerin ortak geliştirilmesini ve akü değiştirme için standartların oluşturulmasını öngörüyor.

Batarya takas konsepti tüm Nio modellerine entegre edildi. Şu anda 75 kWh (çoğunlukla LFP hücreli) ve 100 kWh (yalnızca NCM hücreli) paket çeşitleri bulunuyor. Aynı boyutlarda 150 kWh'lik bir yarı katı hal varyantı uzun zaman önce duyurulmuştu ve bazı gecikmelerin ardından temmuz ayından beri piyasada bulunuyor.

Nio'nun şu anda Çin'de güç takas istasyonları ya da kısaca PSS olarak da bilinen yaklaşık 2 bin 100 batarya takas istasyonu bulunuyor. Şimdiye kadar Nio araçları bu pahalı altyapıyı sınırlı olarak kullanıyordu. Changan'ın ilk batarya takas ortağı olmasıyla birlikte, diğer markaların elektrikli otomobilleri de yakında PSS'yi kullanabilecek. Ancak şu anda sadece işbirliği anlaşması imzalanmış durumda ve Changan'ın batarya takas özellikli e-araçları henüz mevcut değil.

SİSTEM ÇİN'DE HAYATA GEÇİYOR

İşbirliği için Nio'nun kurucusu ve CEO'su William Li, şirketinin en başından beri amacının "teknolojileri ve altyapıyı tüm sektöre açmak" olduğunu hatırlattı. Ardından batarya takas sistemini "internet şirketleri tarafından sağlanan bir bulut hizmetine" benzetti.

Changan'ın şimdi Nio'ya katılıyor olması potansiyel olarak büyük bir olay. Çin Binek Otomobil Birliği'ne (CPCA) göre Changan; BYD ve FAW-Volkswagen'in ardında, ancak Geely ve SAIC-Volkswagen'in önünde, bu yıl Çin'in üçüncü en büyük otomobil üreticisi. Bununla birlikte, Changan'ın satışlarının çoğunluğu geleneksel yanmalı araçlar olup, bu yıl satılan 1,1 milyondan fazla Changan aracının yalnızca 300 binden azı yeni enerji araçları.

'SEKTÖR İÇİN KİLOMETRE TAŞI'

Changan Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Huarong, "Çin yeni enerji ve akıllı bağlantılı araçlara verdiği önemi iki katına çıkarırken, NIO'nun akü değiştirme modelinin uygulanması sektör için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Changan Automobile ve NIO arasındaki batarya takası ortaklığı, Çin'in yeni enerji araç endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimine katkıda bulunarak büyük önem taşıyor. Nio ile olan bu ortaklık sadece akü takası ile sınırlı kalmayacak."

Bu Nio ve Changan arasındaki ilk işbirliği değil. Her iki şirket de 2018 yılında elektrikli otomobil markası Avatr'ı kurmuştu. Hatta başlangıçta şirketin adı Changan-Nio idi. Ancak Nio daha sonra ortak girişimden büyük ölçüde çekildi. CATL daha sonra Avatr'ın büyük bir hissesini satın aldı. CATL aynı zamanda Nio'nun ana hücre tedarikçisi.