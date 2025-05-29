Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

Renault, 1960’ların efsanevi modeli Renault 4’ü çağın gereklerine uygun olarak yeniden tasarladı. Elektrikli SUV retro çizgilerini korurken modern teknolojilerle donatıldı.
RENAULT 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yeni Renault 4, markanın elektrikli araç platformunu temel alarak tasarlandı. Aracın kalbinde yer alan 52 kWh kapasiteli batarya, WLTP standartlarına göre yaklaşık 397 kilometrelik menzil sunuyor. 148 beygir gücündeki elektrik motoru, aracı 0’dan 100 km/s hıza 8.2 saniyede çıkarabiliyor.
RENAULT 4 ŞARJ SÜRESİ
Şarj tarafında ise Renault, zaman kazandıran bir çözüm sunuyor: DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya %15’ten %80’e sadece 30 dakikada ulaşabiliyor. Bu özellik, şehir içi ve şehirler arası kullanım için pratik bir avantaj sunuyor.
RENAULT 4 TASARIM
Renault 4'ün tasarım dili, orijinal modelin sade ve fonksiyonel yapısını korurken modern SUV çizgileriyle güncellenmiş. Dikkat çeken detaylar arasında:
- “Kaput üstü” LED gündüz farları
- Yeni yorumlanmış dikey ızgara yapısı
- Çift renkli gövde ve tavan barları
- Yükseltilmiş sürüş pozisyonu
RENAULT 4 İÇ MEKÂN
Renault 4'ün iç mekânında kullanıcı deneyimi ön planda. Modelin iç kısmında dikkat çeken başlıklar ise şöyle:
- Tam dijital gösterge paneli
- Orta konsolda büyük boy dokunmatik ekran
- Akıllı telefon yansıtma sistemleri (Apple CarPlay, Android Auto)
- Kumaş kaplama detaylarla nostaljik dokunuşlar
RENAULT 4 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ
Yeni Renault 4, çağın güvenlik beklentilerini karşılayan donanımlara sahip. Standart ve opsiyonel olarak sunulan bazı sistemler şunlar:
- Adaptif hız sabitleyici
- Şerit takip ve şerit ortalama asistanı
- Acil frenleme destek sistemi
- Trafik işareti algılama sistemi
- 360 derece çevre görüş kamerası
RENAULT 4 FİYATLARI
Birleşik Krallık’ta açıklanan başlangıç fiyatı 26.995 sterlin (yaklaşık 1 milyon 428 bin TL) seviyesinden başlıyor. Öncelikli sipariş vermek isteyen kullanıcılar için Renault, özel bir sadakat programı olan “R4 R Pass” sistemini devreye aldı. Genel sipariş alımı ise 15 Temmuz 2025'te başlayacak.
RENAULT 4 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Türkiye pazarı için henüz resmi lansman tarihi ve fiyat bilgisi açıklanmış değil. Ancak Renault’un yerli üretim geçmişi ve pazardaki güçlü varlığı, yeni Renault 4’ün Türkiye’de de yoğun ilgi göreceğini gösteriyor.