Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

Renault, 1960’ların efsanevi modeli Renault 4’ü çağın gereklerine uygun olarak yeniden tasarladı. Elektrikli SUV retro çizgilerini korurken modern teknolojilerle donatıldı.



RENAULT 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yeni Renault 4, markanın elektrikli araç platformunu temel alarak tasarlandı. Aracın kalbinde yer alan 52 kWh kapasiteli batarya, WLTP standartlarına göre yaklaşık 397 kilometrelik menzil sunuyor. 148 beygir gücündeki elektrik motoru, aracı 0’dan 100 km/s hıza 8.2 saniyede çıkarabiliyor.



RENAULT 4 ŞARJ SÜRESİ Şarj tarafında ise Renault, zaman kazandıran bir çözüm sunuyor: DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya %15’ten %80’e sadece 30 dakikada ulaşabiliyor. Bu özellik, şehir içi ve şehirler arası kullanım için pratik bir avantaj sunuyor.



RENAULT 4 TASARIM Renault 4'ün tasarım dili, orijinal modelin sade ve fonksiyonel yapısını korurken modern SUV çizgileriyle güncellenmiş. Dikkat çeken detaylar arasında: “Kaput üstü” LED gündüz farları

Yeni yorumlanmış dikey ızgara yapısı

Çift renkli gövde ve tavan barları

Yükseltilmiş sürüş pozisyonu

RENAULT 4 İÇ MEKÂN Renault 4'ün iç mekânında kullanıcı deneyimi ön planda. Modelin iç kısmında dikkat çeken başlıklar ise şöyle: Tam dijital gösterge paneli

Orta konsolda büyük boy dokunmatik ekran

Akıllı telefon yansıtma sistemleri (Apple CarPlay, Android Auto)

Kumaş kaplama detaylarla nostaljik dokunuşlar



RENAULT 4 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ Yeni Renault 4, çağın güvenlik beklentilerini karşılayan donanımlara sahip. Standart ve opsiyonel olarak sunulan bazı sistemler şunlar: Adaptif hız sabitleyici

Şerit takip ve şerit ortalama asistanı

Acil frenleme destek sistemi

Trafik işareti algılama sistemi

360 derece çevre görüş kamerası



RENAULT 4 FİYATLARI Birleşik Krallık’ta açıklanan başlangıç fiyatı 26.995 sterlin (yaklaşık 1 milyon 428 bin TL) seviyesinden başlıyor. Öncelikli sipariş vermek isteyen kullanıcılar için Renault, özel bir sadakat programı olan “R4 R Pass” sistemini devreye aldı. Genel sipariş alımı ise 15 Temmuz 2025'te başlayacak.

