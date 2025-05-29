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Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...
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Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

29.05.2025 17:50:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

Elektrikli SUV dünyasına retro esintilerle adım atan yeni Renault 4, ikonik tasarımını modern teknolojiyle buluşturuyor. Efsane model, 397 km menzil, hızlı şarj özelliği ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...
Renault, 1960’ların efsanevi modeli Renault 4’ü çağın gereklerine uygun olarak yeniden tasarladı. Elektrikli SUV retro çizgilerini korurken modern teknolojilerle donatıldı. 

Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

RENAULT 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Renault 4, markanın elektrikli araç platformunu temel alarak tasarlandı. Aracın kalbinde yer alan 52 kWh kapasiteli batarya, WLTP standartlarına göre yaklaşık 397 kilometrelik menzil sunuyor. 148 beygir gücündeki elektrik motoru, aracı 0’dan 100 km/s hıza 8.2 saniyede çıkarabiliyor.

Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

RENAULT 4 ŞARJ SÜRESİ

Şarj tarafında ise Renault, zaman kazandıran bir çözüm sunuyor: DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya %15’ten %80’e sadece 30 dakikada ulaşabiliyor. Bu özellik, şehir içi ve şehirler arası kullanım için pratik bir avantaj sunuyor.

Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

RENAULT 4 TASARIM

Renault 4'ün tasarım dili, orijinal modelin sade ve fonksiyonel yapısını korurken modern SUV çizgileriyle güncellenmiş. Dikkat çeken detaylar arasında:
  • “Kaput üstü” LED gündüz farları
  • Yeni yorumlanmış dikey ızgara yapısı
  • Çift renkli gövde ve tavan barları
  • Yükseltilmiş sürüş pozisyonu
Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

RENAULT 4 İÇ MEKÂN

Renault 4'ün iç mekânında kullanıcı deneyimi ön planda. Modelin iç kısmında dikkat çeken başlıklar ise şöyle:
  • Tam dijital gösterge paneli
  • Orta konsolda büyük boy dokunmatik ekran
  • Akıllı telefon yansıtma sistemleri (Apple CarPlay, Android Auto)
  • Kumaş kaplama detaylarla nostaljik dokunuşlar

Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

RENAULT 4 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Renault 4, çağın güvenlik beklentilerini karşılayan donanımlara sahip. Standart ve opsiyonel olarak sunulan bazı sistemler şunlar:
  • Adaptif hız sabitleyici
  • Şerit takip ve şerit ortalama asistanı
  • Acil frenleme destek sistemi
  • Trafik işareti algılama sistemi
  • 360 derece çevre görüş kamerası

Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

RENAULT 4 FİYATLARI

Birleşik Krallık’ta açıklanan başlangıç fiyatı 26.995 sterlin (yaklaşık 1 milyon 428 bin TL) seviyesinden başlıyor. Öncelikli sipariş vermek isteyen kullanıcılar için Renault, özel bir sadakat programı olan “R4 R Pass” sistemini devreye aldı. Genel sipariş alımı ise 15 Temmuz 2025'te başlayacak.

Efsane Renault 4 elektrikli SUV olarak geri döndü: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

RENAULT 4 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye pazarı için henüz resmi lansman tarihi ve fiyat bilgisi açıklanmış değil. Ancak Renault’un yerli üretim geçmişi ve pazardaki güçlü varlığı, yeni Renault 4’ün Türkiye’de de yoğun ilgi göreceğini gösteriyor.

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