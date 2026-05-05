Elektrikli otomobil satışlarında Togg farkı açıyor: İşte en çok satılan elektrikli arabalar...
5.05.2026 15:19:00
Türkiye otomotiv pazarında ocak-nisan dönemi verileri belli oldu. Genel pazardaki küçülme eğilimine karşılık elektrikli otomobil satışlarında güncel sıralama netleşti. Resmi verilere göre, Togg T10X ve T10F modellerinin ilk iki sırada yer aldığı yılın ilk dört ayında en çok satılan elektrikli araçlar da belli oldu.

2026 yılı ocak-nisan döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında küçülerek 369 bin 696 adet seviyesinde kaldı. Sadece binek otomobiller baz alındığında ise daralma yüzde 5,93'ü buldu ve toplam satış 290 bin 870 adet olarak kayıtlara geçti.

TOGG ZİRVEDE

Yılın ilk dört ayını kapsayan verilere göre elektrikli otomobil tercihinde zirveyi yerli üretim modeller aldı. İşte 2026 Ocak-Nisan arasında en çok satılan elektrikli otomobiller:

10. Citroen C3 Aircross – 1.701 adet

9. Citroen C3 – 1.723 adet

 

8. BYD Sealion 7 – 1.981 adet

7. Volvo EX30 – 2 bin 227 adet

6. Opel Frontera – 2 bin 715 adet

5. Tesla Model Y – 3 bin 25 adet

4. Mini Countryman – 4 bin 228 adet

 

3. KG Mobility Torres – 4 bin 812 adet

2. Togg T10F – 6 bin 2 adet

1. Togg T10X – 7 bin 238 adet

Otomobilin nisan karnesi belli oldu: İşte en çok tercih edilen modeller Otomotiv pazarında nisan ayının en çok tercih edilen modelleri belli oldu. Tüketicilerin vergi avantajlı A, B ve C segmentlerine yoğunlaştığı ayda, ilk 10'daki araçların 8'i yurtiçinde üretilen modellerden oluştu. İşte Renault Clio'nun zirveyi çektiği nisan ayının en çok satanları...
BYD'nin şimdiye kadarki en pahalı modeli fuara damga vurdu: İşte Yangwang U9 Xtreme... Çinli otomotiv devi BYD, 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıttığı ve dünya genelinde sadece 30 adet üretilecek olan 3.000 beygirlik Yangwang U9 Xtreme modeliyle tarihi bir satış rekoruna imza attı. 132 milyon TL'lik dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken elektrikli hiper otomobil, markanın ultra lüks segmentteki yükselişini kanıtlıyor. İşte BYD'nin en pahalı modeliyle ilgili tüm ayrıntılar...
Elektrikli Volkswagen Polo geliyor: İşte VW ID. Polo fiyatı ve teknik özellikleri... Yeni elektrikli Volkswagen ID. Polo; 37 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği, 23 dakikada hızlı şarj imkanı ve erişilebilir fiyat etiketiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. B-hatchback segmentinin efsanesi, iddialı menziliyle Avrupa pazarındaki en güçlü alternatiflerden biri olmaya hazırlanıyor.