Elektrikli otomobilde batarya değişim istasyonları artıyor: 100 saniyede yüzde 100 şarj! İşte maliyeti ve tüm detaylar...

Elektrikli otomobiller fosil yakıtlı modellere göre şarj bekleme süresi ile hâlâ pek çok tüketici için alternatif olmakta zorlanıyor. Bu durum karşısında şarj hızları yeni modellerde günden güne artsa da diğer bir yol ise boş bataryayı yenisi ile değiştirmek oluyor.

Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL da bu sisteme güvenenler arasında. Şirketin son yaptığı açıklamada batarya değişiminin yalnızca 100 saniyede yapıldığı ifade edilirken değişim maliyeti ve diğer ayrıntılar da belli oldu. İşte batarya değiştirme işlemine dair tüm detaylar...

Dünyanın en büyük pil üreticisi CATL , Çin genelinde 39 kente 700'den fazla pil değişim istasyonu (BSS) kurdu. Her tesis, tükenmiş bir pilin (Choco-SEB) 100 saniyede dolu bir pille değiştirilmesine olanak tanıyor. Şirketin 2025 hedefi 1.000 istasyona ulaşmak. Uzun vadeli hedef ise BSS faaliyetini Avrupa'ya yaymak için 30 bin istasyon.

Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, China EV DataTracker'a göre , yerel pazarın yüzde 40'ından fazlasını satın alıyor. CATL, 2022'de yeni markası Evogo ile akü değişim işine girdiğini duyurmasının ardından bu proje ilk etapta başarılı olmamıştı. Ancak CATL, Aralık 2024'te ikinci nesil Choco-SEB bataryasını piyasaya sürerek çalışmalarına yeniden başladı. 21 Ekim'de CATL, batarya değişim istasyonu ağının geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

700 İSTASYON KURULDU

CATL, Çin genelinde 39 kentte Chocolate BSS sayısının 700 üniteyi aştığını duyurdu. Şirket yetkilileri, bu şehirlerden on birinde, merkez kentsel alanlarda 10 dakikalık istasyon keşfi ve 100 saniyelik değişim süresiyle pil değişimi gerektirmeyen bölgeler oluşturulduğunu vurguladı. 700. istasyon ise Shandong eyaletinin Jinan şehrinde açıldı.

CATL ülke çapında pil değişim erişimi sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

CATL, 2025'in dördüncü çeyreğinde daha önce duyurulan 1.000 takas istasyonu hedefine ulaşmaya kararlı. 2026 planı ise Çin genelinde 2.500'den fazla BSS kurmak.

Ayrıca, CATL'ın batarya takas işini Avrupa'ya genişletmeyi planladığı daha önce bildirilmişti.

BATARYA DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİKLERİ

CATL şu anda akü takas teknolojisi alanında Changan, GAC, FAW, Wuling ve SAIC ile işbirliği yapıyor.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR BATARYA ÖZELLİKLERİ

CATL'In değiştirilebilir bataryalarına Choco-SEB adı veriliyor ve bu piller 14 ila 30 bölmeli standart değiştirme istasyonlarında saklanıyorlar. Her istasyonun boşalmış bir pili dolu bir pille değiştirmesi yalnızca 100 saniye sürerken bir istasyonun günlük maksimum batarya değişim kapasitesi ise 822 olarak belirleniyor.

BATARYA DEĞİŞTİRME MALİYETİ

CATL'a göre, Choco-SEB pil değiştirme abonelik planını kullanmanın maliyeti km başına 0,1 yuan; bu da yaklaşık 59 kuruşa, 100 kilometrede ise 59 TL'ye karşılık geliyor.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR BATARYALAR HANGİLERİ?

Bu bataryalarda LFP ve üçlü NMC olmak üzere iki kimyasal varyant destekleniyor. İlk batarya 20# olarak ifade edilirken bu batarya A0 sınıfı araçlara 500 km'ye kadar CLTC menzili sağlıyor. İkinci batarya ise 25# kodunu kullanırken CLTC koşullarında 600 km'ye kadar menzil sağlıyor. Bu programın şu an için A ve B sınıfı elektrikli araçlar için tasarlandığı da ifade ediliyor.