Matrah değişimi ile fiyatı düşen modeller: 500 bin TL'lik indirim

Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:28

Güncelleme: 21.11.2023 - 13:28

Elektrikli otomobillerde 160 kW'yi geçmeyen modellerde 1 milyon 250 bin TL altı olanlarda yüzde 10, diğerlerinde yüzde 40 olan ÖTV oranı matrah değişimi ile 160 kW'yi geçmeyen 1 milyon 450 bin TL altındaki modellerde yüzde 10, diğerlerinde yüzde 40 olarak belirlendi.

Bu değişimden önce yüzde 40 ÖTV alınıp şu anda yüzde 10'a düşen modellerdeki fiyatlar 500 bin TL'ye yakın düşüş kaydetti.

Yüzde 40'tan yüzde 10'luk dilime düşen modeller araştırılmaya başlandı.

İşte yüzde 10'luk vergi dilimine girerek fiyatı düşen modeller:

Hyundai Ioniq 5 4x2 Progressive

Fiyatı 2 milyon 185 bin TL'den 1 milyon 718 bin TL'ye geriledi.

Mercedes EQA 4x2

Fiyatı 2 milyon 358 bin TL'den 1 milyon 854 bin TL'ye geriledi.