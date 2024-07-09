Elektrikli otomobile karşı talep düştü: İlk darbeyi Audi aldı! Fabrika kapanacak iddiası...

Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:52

Güncelleme: 10.07.2024 - 12:00

Volkswagen Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisini vuran üst düzey elektrikli otomobillere olan talepteki keskin düşüş nedeniyle lüks markası Audi'nin Brüksel tesisini kapatabileceği konusunda uyardı. Bu ayrı markayı marj hedefini düşürmeye zorladı.

36 YIL SONRA İLK KEZ!

Volkswagen 1988 yılında Pennsylvania'daki Westmoreland tesisini kapattığından bu yana hiçbir fabrikasını kapatmadı ve bir işçi kaynağına göre Avrupa'da kapatma tehdidinde bulunan son VW marka şefi bunu yaptıktan aylar sonra istifa etti.

Otomobil üreticileri, kapasite ve teknoloji geliştirmeye büyük yatırımlar yaptıktan sonra beklenenden daha düşük elektrikli araç talebinden çok etkilendi.

Audi bu yılın başlarında, maliyetleri düşürürken yeni modeller sunmaya çalıştığı için satışlarının 2024'te düşeceği uyarısında bulundu.

Volkswagen, Brüksel fabrikası için alternatif bir kullanım bulma veya kapatma maliyetlerinin yanı sıra diğer planlanmamış harcamaların 2024 mali yılında toplam 2,6 milyar Euro'ya (2,8 milyar dolar) kadar bir etkiye sahip olacağını söyledi.

Volkswagen AG'nin üçte birinden biraz azına sahip olan ancak oy haklarının çoğunu elinde bulunduran ana şirket Porsche SE de kazanç tahminini düşürdü.

Haberin ardından Frankfurt'ta işlem gören Volkswagen ve Porsche SE hisseleri sırasıyla %1,7 ve %2,1 değer kaybetti.

AUDI Q8 E-TRON AYRINTISI

Audi'nin 2018'de piyasaya sürdüğü Q8 e-tron'a olan talep keskin bir şekilde düştü ve otomobil üreticisi üretimini tamamen durdurmayı düşünüyordu, şirkete yakın bir kaynak bunun 2025'te gerçekleşebileceğini söyledi.

FAALİYETLER DURDURULACAK MI?

Yaklaşık 3000 kişiye istihdam sağlayan ve geçen yıl 50 bin otomobil üreten Brüksel tesisi için alternatif çözümler bulmak üzere bir danışma süreci başlatılacak. Audi'den yapılan açıklamada, "Alternatif bulunamaması halinde faaliyetlerin durdurulması da söz konusu olabilir" denildi.

Volkswagen'in ilk çeyrek faaliyet kârının %20 azaldığı da daha önce açıklanmıştı.