Elektrikli şarj noktası sayısı açıklandı: İşte il il elektrikli araç şarj istasyonları...

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:24

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:24

Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı 168 bine, şarj soket sayısı ise 27 bine ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde 176 lisanslı şirketin yatırımlarıyla bu alanda rekor düzeyde gelişme oldu.

6 ARACA 1 SOKET DÜŞÜYOR

Türkiye'de elektrikli araç sektöründe kısa sürede olağanüstü bir gelişim ve değişim yaşandı. Ülkede her 6 elektrikli araca 1 soket düşerken, bu oranın Avrupa Birliği rakamlarından yüksek olduğu kaydedildi.

Öte yandan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 30 şirketin lisansı sonlandırıldı. Böylelikle, EPDK, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı şarj hizmeti almasını sağlamak için sahada inceleme ve denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Yapılan yatırımlarla Türkiye'deki elektrikli araç sayısı son 2 yılda 6 binden 168 bine, şarj soket sayısı ise 3 binden 27 bine ulaştı.

Enerji sektörü geçen yıl gelişimini sürdürdü ve yeni yatırımlarla bu alanda daha büyük artış bekleniyor.

İLLERE GÖRE ARAÇ ŞARJ NOKTASI

En yüksek araç şarj noktası olan iller ise 7 bin 641 ile İstanbul, 3 bin 62 ile Ankara, 1527 ile Antalya, 1337 ile Bursa ve 1178 ile İzmir oldu.

Şarj noktası sayısı araç başına Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olmasına karşın Türkiye'de şarj ağının yalnızca üçte birini DC (hızlı) soketler oluşturuyor.

2030'da elektrikli araç sayısının 1 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının 142 bin, 2035'te ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının ise 273 bin düzeyinde olması öngörülüyor.

En yüksek şarj noktasına sahip 10 kent ise şöyle sıralanıyor: