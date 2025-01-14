2025 yılının otomobili yine Renault'dan! Bu kez Renault 5 ve Alpine A290 zirvede...
Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Alpine A290 Avrupa'da '2025 Yılının Otomobili' seçildi. Böylece Renault üst üste 2. kez ödülü kazanmış oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sonuç, European Car of the Year (COTY) 'Yılın Otomobili' jürisi tarafından 10 Ocak'ta Belçika'da gerçekleştirilen Brüksel Otomobil Fuarı'nda düzenlenen törenle açıklandı.
Ödül, Renaulution planının bir parçası olarak geliştirilen yeni Renault ve Alpine modellerinin kalitesini ve elektrifikasyon stratejisinin başarısını vurguluyor.
Avrupa'da AmpR Small platformu, her iki aracın da yüksek düzeyde müşteri değeri sunmasını sağlarken, her markayı tasarım, geliştirme, araç içi teknolojiler ve müşteri deneyimi açısından kendi konumunu ifade etmekte özgür bırakıyor.
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Kasım 2024'te yapılan ilk tur oylamada, Alpine A290 ile yarışmaya katılan Renault 5 E-Tech Elektrikli, Alfa Romeo Junior, Citroen e-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster ve Kia EV3 ile birlikte yedi finalistten biri olarak seçildi.
Renault 5 ve Alpine A290 ikilisi, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisinin oylarıyla, 353 puanla zirvede yer aldı.
8. ÖDÜL
Renault'nun yeni elektrikli pop ikonu R5, Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) ve Scenic E-Tech Elektrik’ten (2024) sonra 'Yılın Otomobili' ödülünü kazanan sekizinci Renault modeli olurken marka iki yıl üst üste ipi göğüsledi.
Geçen yıl Renault, Avrupa pazarında elektrifikasyonun hızını artırmak için tasarlanan tamamen elektrikli bir versiyonla R5'i yeniden icat etti.
Renault 5 E-Tech Elektrikli, büyüleyici tasarımı, elektrikli ve dijital teknolojilerinin sunduğu keyifli, sezgisel deneyimi ile elektrikli mobiliteyi cazip hale getiriyor.
400 KİLOMETRE MENZİL
Renault 5, enerji dönüşümü sürecinde tam bir şehir otomobili olarak kendini kanıtlamak ve bu alanda referans model olmak için gerekli niteliklere sahip. Zamansız ve retro tasarımı, yüzde 100 elektrikli motoru ile sağladığı 400 kilometreye kadar WLTP menzili, kompakt boyutları ve rengarenk dünyasıyla Renault 5, dünyanın pop ikonu olacağını 'Yılın Otomobili' seçilerek bir kez daha kanıtladı.
'DREAM GARAGE' KONSEPTİ
Alpine A290, Luca de Meo'nun Renaulution planının bir parçası olarak 2021 yılında sunulan Alpine'in yüzde 100 Elektrikli 'Dream Garage' konseptinin ikinci ve kompakt bir parçası.
Modernliğin ve performansın sembolü olan bu sportif şehir otomobili, sürüş keyfi ile takdir edilen hot hatch kategorisini yeniden canlandırırken, aynı zamanda daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı da hedefliyor.
ALPINE İLK KEZ YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLDİ
Alpine'in yüzde 100 elektrikli döneminin ilk modeli olan A290, aynı zamanda markanın 'Yılın Otomobili' ödülünü kazanan ilk aracı olması bakımından büyük önem taşıyor.
Alpine A290, çevikliği ve dinamizmiyle otomotiv tarihine damgasını vuran 'küçük spor otomobiller' konseptini ifade eden hot hatch kategorisini yeniden keşfediyor ve modernize ediyor.
ALPINE SÜRÜŞ KEYFİ
A290 ile Alpine, bu kategoriyi modern bir dokunuş ve en son teknolojiyle yeniden sunarken, Alpine'in karakteristik sürüş keyfini de vurguluyor.
Alpine DNA'sından güç alan A290, gerçek bir yeni nesil spor otomobilin tüm hislerini şehir içi kullanım için üretilmiş kompakt bir otomobilde bir araya getiriyor.
Renault 5 E-Tech Elektrik ile paylaşılan AmpR Small platformu üzerinde geliştirilen A290, kompakt boyutları ile çevik ve yüksek performansı kolaylıkla sunarken, günlük kullanımda rahatlığı da garanti ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Marka Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, ödülü üst üste ikinci kez almış olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, ''Renault 5 E-Tech Elektrikli Avrupa'da gerçek bir oyun kurucu. Elektrikli araçları cazip hale getirmenin yanı sıra duygusal bir tepki de uyandırıyor. Aynı zamanda müşterilerimiz için katma değer sağlamak üzere tasarlandı. Elektrikli pazarını dönüştürme potansiyeline sahip bir otomobil varsa, o da budur'' ifadesini kullandı.
ALPINE TARZI
Alpine Marka CEO'su Philippe Krief de ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını vurgulayarak, A290, Alpine tarzı bir elektrikli sportifliğin geliştirilmesinde ilk adım olan yüzde 100 elektrikli Dream Garage'ın açılışını yaptığı için ödülün daha da sembolik bir anlam taşıdığına dikkati çekti.
Ödüllendirilen tüm ekiplere tutkuları ve profesyonellikleri için teşekkür ettiğini belirterek, ''Aynı zamanda bugün Fransız markasının tarihinde yeni bir sayfa yazan Alpine hayranları ve müşterilerinden oluşan tüm Alpine topluluğuna da teşekkür ediyorum'' açıklamasını yaptı.
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