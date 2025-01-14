2025 yılının otomobili yine Renault'dan! Bu kez Renault 5 ve Alpine A290 zirvede...

400 KİLOMETRE MENZİL

Renault 5, enerji dönüşümü sürecinde tam bir şehir otomobili olarak kendini kanıtlamak ve bu alanda referans model olmak için gerekli niteliklere sahip. Zamansız ve retro tasarımı, yüzde 100 elektrikli motoru ile sağladığı 400 kilometreye kadar WLTP menzili, kompakt boyutları ve rengarenk dünyasıyla Renault 5, dünyanın pop ikonu olacağını 'Yılın Otomobili' seçilerek bir kez daha kanıtladı.