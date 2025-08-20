Elektrikli ve hibrit otomobil sayısında rekor artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 847 bin 382 olarak kayıtlara geçti.

Karbon emisyonu diğer yakıt türlerine göre daha düşük olan elektrikli araçlar, şarj istasyonlarının sayısının artmasıyla son 10 yılda önemli oranda büyüme kaydetti. 2015’te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Haziran 2025 itibarıyla 250 bin barajını geçti. Temmuz 2024’te 131 bin 217 olan elektrikli otomobil sayısı, Temmuz 2025’te yaklaşık yüzde 120,6 artarak 289 bin 457’ye ulaştı.

Temmuz sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin toplam kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı. Geçen yılın sonunda bu oran yüzde 1,1 idi.

HİBRİT ARAÇLARDA DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Hibrit otomobillere ilişkin veriler ilk kez 2011’de 23 adet olarak paylaşıldı. Bu sayı 2019’da 13 bin 877’ye yükseldi. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024’te ise 391 bin 296 olarak kayıtlara geçti.

Temmuz 2025’te hibrit otomobil sayısı 556 bin 995’e yükseldi. Bu tür araçların toplam içindeki payı, 2024 sonunda yüzde 2,4 iken, Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 3,3’e ulaştı.