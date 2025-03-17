‘Elektrikli ve otonom araçlarla büyümeye devam ediyoruz’ diyen Karsan CEO’su Baş: Öncülüğü sürdüreceğiz

Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2025 - 04:00

Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan’ın özellikle elektrikli, hidrojen yakıtlı ve otonom araçlar alanında büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL BAŞARI

Karsan’ın 2018 yılında elektrikli araç üretimine adım attığını vurgulayan Baş, “2021 itibarıyla Avrupa’da 6 metreden 18 metreye kadar tüm ürün gamını elektrikli hale getiren ilk marka olduk. Şirketin Electric Evolution adını verdiği dönüşüm sürecinde önemli başarılar elde edildi. 2024 itibarıyla 27 ülkede, 3 kıtada 1500’den fazla Karsan elektrikli minibüs ve otobüsü hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl Karsan, 540 adet elektrikli minibüs ve otobüs satarak toplam cirosunu 300 milyon Avro’ya çıkardı. Elektrikli araçların cirodaki payı ise yüzde 54’ü aşarak 161 milyon Avro’ya ulaştı. 2019-2024 yılları arasında Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen elektrikli toplu taşıma araçlarının yüzde 82’si Karsan’a ait” diye konuştu.

Karsan’ın, otonom araçlar konusunda da öncü konumda olduğunu söyleyen Baş, “Şirket, ADASTEC işbirliğiyle geliştirdiği Seviye 4 otonom otobüslerle Avrupa ve Amerika pazarlarında faaliyet gösteriyor. Norveç’in Stavanger kentinde 2022’den bu yana çalışan otonom otobüs, 100 bin kilometrelik deneyim kazandı ve 35 bin yolcu taşıdı” dedi. Hidrojen yakıtlı araçlar konusundaki çalışmalarına da hız veren Karsan, Toyota ile işbirliği yaparak ilk prototip lansmanını düzenledi. Şirket, toplu ulaşımda hidrojenli araçların payının gelecekte yüzde 10’a ulaşmasını öngörüyor.

Okan Baş, 2025 yılı için Karsan’ın büyümesini sürdüreceğini belirtti. Baş, elektrikli araç satışlarını 700 adede, toplam elektrikli araç parkını ise 2 bin 200’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Toplam ciromuzu 350-400 milyon Avro aralığında, elektrikli ciromuzu ise 200- 250 milyon Avro seviyesine taşımayı planlıyoruz” dedi.

Renault ile yapılan üretim anlaşmasına da değinen Baş, 2025 yılında 51 bin adet Renault Megane üretimi gerçekleştireceklerini ve bu doğrultuda üç vardiya çalışma sistemine geçtiklerini duyurdu.