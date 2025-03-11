Otokoç Otomotiv'de üst düzey atama: Pazarlama lideri değişti

Yayınlanma: 11.03.2025 - 14:24

Güncelleme: 11.03.2025 - 14:24

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, şirkette üst düzey bir atama yapıldı.

Son olarak şirketin müşteri deneyimi ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) lideri olarak görev yapan Esra Başer, Otokoç Otomotiv Pazarlama Liderliği pozisyonuna getirildi.

Kariyeri boyunca birçok farklı iş disiplinleri deneyimleyen Başer, Otokoç Otomotiv'deki yeni görevinde, şirketin marka değerini yükseltmeyi ve müşteri odaklı stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik yenilikçi adımlar atmayı hedefliyor.

Şirketin pazarlama stratejilerine yön verecek Başer'in sorumlu olduğu alanlar arasında, müşteri deneyimi, müşteri analitiği, ticari pazarlama, marka pazarlama, kurumsal iletişim ve bu başlıklarla ilgili tüm pazarlama ve iletişim süreçleri yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu Başer, iş yaşamı boyunca Koç Topluluğu'nda yönetim danışmanlığı, proje yönetimi, stratejik planlama, iş geliştirme, teklif yönetimi, satış, pazarlama, marka ve kurumsal iletişim alanlarında önemli roller üstlendi.