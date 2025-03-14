Marcus Rashford: 'İnanmaktan vazgeçmeyin'
Aston Villa forması giyen Marcus Rashford, bir yıllık aranın ardından İngiltere Milli Takımı'na geri döndü. Rashford, bu karar sonrası bir paylaşımda bulundu.
İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Aday kadroda Aston Villa performansıyla dikkat çeken Marcus Rashford da yer aldı. Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim ile sorun yaşamasının ardından devre arası transfer döneminde Aston Villa'ya kiralanan Rashford, bir yıllık aranın ardından milli takıma geri döndü.
Aday kadroya davet almasının ardından bir paylaşımda bulunan İngiliz futbolcu, "İnanmaktan asla vazgeçmeyin. Yeniden başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini yazdı.
Aston Villa'da 9 maçta süre bulan Rashford, 4 asist yaptı.
Etiketler: #Aston Villa #Marcus Rashford #ingiltere
Spor Haberleri
- Nesibe Aydın, deplasmanda rahat kazandı!
- Marcus Rashford: 'İnanmaktan vazgeçmeyin'
- Amedsporlu futbolcu kazaya karıştı
- Bayern Münih'e Min Jae'den kötü haber
- La Liga ekibi Arda Güler'in peşinde..
- Fenerbahçe Opet, normal sezonu galibiyetle tamamladı
- Thibaut Courtois, milli takıma geri döndü!
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi!
- Rangers'tan tartışmalı pozisyon için itiraf
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Yumruk, ihraç, koltuk
- İstanbul'un havası en kirli semti belli oldu
- Ders gibi laiklik şerhi