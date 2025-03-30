Marcus Rashford duble yaptı, Aston Villa rahat turladı
İngiltere FA Cup çeyrek final mücadelesinde Aston Villa, deplasmanda Championship ekibi Preston'u 3-0 yendi ve yarı finale yükseldi.
İngiltere FA Cup çeyrek final mücadelesinde Aston Villa, deplasmanda Championship ekibi Preston ile karşılaştı.
Deepdale'de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Aston Villa'nın ilk golünü 58. dakikada Marcus Rashford kaydetti. 63. dakikada Rashford, bu kez penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 71'i gösterirken ise Aston Villa'da bu kez Jacob Ramsey sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Mücadele, bu sonuçla tamamlanırken Aston Villa, adını yarı finale yazdırdı. Preston ise turnuvaya veda eden takım oldu.
Etiketler: #İngiltere FA Cup #Aston Villa #Preston #Marcus Rashford
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