Donald Trump'ın gümrük vergilerini kademeli artırma planı: Enflasyon yükselişi engellenecek

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:49

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:49

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanları, müzakere avantajını artırmak ve ani bir enflasyon yükselmesini engellemek amacıyla gümrük vergilerini kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Bloomberg News’e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Trump’ın yeni ekonomi ekibi, gümrük vergilerini her ay belirli bir oranda artırarak enflasyon üzerindeki baskıyı kontrol altına almayı ve ticari müzakerelerdeki kozunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu plan, ayda yüzde 2 ile yüzde 5 arasında bir artışı öngörüyor ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’na dayalı olarak uygulanması planlanıyor.

Henüz Trump’a sunulmamış olan bu öneri, müzakerelerin ilk aşamalarında olduğunu gösteriyor. Planda yer alan danışmanlar arasında Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett ve Ekonomik Danışmanlar Konseyi’ne başkanlık etmeyi planlayan Stephen Miran bulunuyor.