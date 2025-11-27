EPDK açıkladı: Elektrikli araç şarj tarifelerinde yeni dönem!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araçların şarj maliyetlerinde bölge ve zaman odaklı yeni bir fiyatlandırma sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yılmaz, düzenlemenin iki ana başlıktan oluştuğunu belirterek, lokasyon bazlı ve saat bazlı tarifelerle elektrik tüketimi yoğun olan saatlerde fiyatların artacağını, gece ve düşük yoğunluklu bölgelerde ise sürücülerin daha uygun tarifelerden yararlanacağını söyledi.

KART VE TEMASSIZ ÖDEME SEÇENEĞİ GELİYOR

Şarj istasyonlarının durumunun anlık izlenmesi, erişilebilirlik bilgilerinin paylaşılması ve kullanıcı deneyiminin artırılması için POS cihazı entegrasyonunun değerlendirildiğini belirten Yılmaz, “Çoğunlukla mobil uygulamalardan ödeme yapılıyor ancak kartla veya temassız ödeme seçeneğini de sunmak istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN ŞARJ AĞI HER MARKA ARACA AÇIK

Mustafa Yılmaz, Türkiye’deki tüm şarj ağı işletmecilerinin her marka elektrikli araca hizmet vermek zorunda olduğunu vurguladı:

Aracınız hangi marka olursa olsun, yol üzerinde gördüğünüz herhangi bir şarj operatöründen hizmet alabilirsiniz.

ŞARJ İŞLEMLERİ VE ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTIYOR

Ekim ayı itibarıyla Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı 332 bin 10’a ulaştı. EPDK projeksiyonlarına göre bu rakamın 2035 yılında 4 milyon 214 bini geçmesi bekleniyor.

EPDK verilerine göre ekim ayında Türkiye genelinde 2 milyon 328 bin 190 şarj işlemi gerçekleşti ve toplam 47 bin 429 MWh elektrik tüketildi. En yüksek tüketim İstanbul’da 14 bin 438 MWh ile kaydedildi. Markalar arasında en yüksek tüketim 11 bin 292 MWh ile Togg’un şarj ağı Trugo tarafından sağlandı. Türkiye’deki toplam şarj noktası sayısı ise 36 bin 984’e ulaştı.