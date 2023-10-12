ESP nedir? ESP ne işe yarar?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:27

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:27

ESP (Elektronik Stabilite Programı), motorlu taşıtların güvenliği için geliştirilmiş bir mekanizma olarak ABS (Anti-Blokaj Fren Sistemi) ve ARS (Traction Control System - Çekiş Kontrol Sistemi) sistemlerini destekler.

Bu teknoloji, son yıllarda üretilen otomobillerde üst düzey güvenlik sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. ESP, aracın kontrolünü kaybederek kayması ve bu nedenle kaza yapması riskini büyük ölçüde azaltan bir önlemdir.

ESP NEDİR?

ESP'nin açılımı, "Elektronik Stabilite Programı"dır. Bu sistem günümüzde birçok popüler otomobil üreticisi tarafından kullanılmaktadır ve genellikle ESP veya ESC (Electronic Stability Control) adı altında sunulur. Ancak, farklı otomobil markalarında, bu sistem farklı adlarla anılabilir. Örneğin, BMW ve Jaguar gibi markalar ESC yerine DSC (Dynamic Stability Control) kullanırlar. Ayrıca, VDC (Vehicle Dynamic Control), VSC (Vehicle Stability Control), DTC (Dynamic Traction Control) gibi isimler de bazı markaların ESP ile benzer işlevlere sahip sistemlerini tanımlar.

ESP NE İŞE YARAR?

ESP'nin temel amacı, aracın hareket halindeyken savrulmasını ve düz bir hattan çıkmasını önlemektir. Bu, sürücünün aracı kontrol etmesini zorlaştıran ani savrulmaları ve patinajı azaltarak aracın yolda kalmasını sağlar. Bu nedenle, ESP, sürücü ve yolcuların güvenliğini artıran kritik bir güvenlik özelliğidir.

ESP, aracın her tekerleğinin hızını ve dönme durumunu sürekli olarak izler. Aracın kayması veya savrulma belirtileri algılandığında, bu sistem ilgili tekerleğin frenini uygular ve motor gücünü azaltarak aracın istikrarını yeniden kazanmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, Elektronik Stabilite Programı (ESP), araçların güvenliğini artırmak için geliştirilmiş bir teknolojidir. Aracınızın savrulma ve kayma riskini azaltarak sürüş güvenliğinizi önemli ölçüde artırır. Bu nedenle, ESP gibi güvenlik sistemlerinin varlığı araç seçerken ve sürüş sırasında büyük bir önem taşır.