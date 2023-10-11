Eylülde ikinci el ilanlar arttı: Nissan Qashqai ve Renault Clio zirvede

Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:35

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:35

arabam.com, eylül ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Buna göre; en çok ilana koyulan araçlar sırasıyla 2012, 2016 ve 2011 yıllarına ait modeller oldu. Eylül ayında ilanlarda en çok 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı %51 olarak gerçekleşti. İlanlar içinde en yüksek payı ise %23,1 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçlar oluşturdu. Eylül ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şöyle oldu:

İKİNCİ ELDE EN ÇOK İLAN OTOMOBİLDE

Eylül ayında ikinci el araç ilanlarının %70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise %2’lik kısmı oluşturdu.

EN ÇOK FIAT İLANI YER ALDI

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.

EN ÇOK CLİO İLANI GÖRÜLDÜ

İlanlara model özelinde bakıldığında eylül ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, ve Passat oldu. Bu modelleri ise Volkswagen Polo ve Honda Civic takip etti.

QASHQAI EYLÜLDE DE LİDERLİĞİNİ KORUDU

Yayımlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Nissan Qashqai %21 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva, Egea Cross, Peugeot 2008 ve Nissan Juke izledi.

2012 YILINA AİT MODELLER İLK SIRADA

Eylül ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,1 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları ikinci sırada %6,4 ile 2016, üçüncü sırada ise %6,3 ile 2011 model araçlar takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise yine %6,2 ile 2017, %6.1 ile 2015 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %12.6’sını oluşturdu.

MOTOR HACMİNE GÖRE İLANLAR

1.2–1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görüldü. Eylül verilerine göre; 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29 olurken, 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ilanların %51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

800 BİN TL VE ÜSTÜ ARAÇLARIN ORANI

İlanlar içinde en yüksek pay %23,1 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçların oldu. 400.001 TL – 500.000 TL aralığındaki araçlar %14.2 ile ikinci, 500.001 TL – 600.000 TL aralığındaki araçlar %13.4 ile üçüncü sırada yer aldı. 200.000 TL ve altı araçların oranı ise %5,5 oldu.

DÜZ VİTESLİ ARAÇLARIN İLAN ORANI AYNI KALDI

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında temmuz ve ağustos aylarında olduğu gibi eylül ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görüldü. İlanların %66’sı düz vitesli araçlardan oluştu. Otomatik vitesli araçlar ilanların %20’sini, yarı otomatik vitesli araçlar da %14’ünü oluşturdu.

İLANLARIN YARIDAN FAZLASI DİZEL

İlanlar yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %51,39 oldu. LPG’li araçlar %25,03 oranı ile ikinci sırada yer alırken, benzinli araçlar ise ilanların %22,91 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

KİLOMETREYE GÖRE İLANLAR

İkinci el piyasasında eylül ayında ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %27 oldu. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde %18, 100.001 – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %16 olarak gerçekleşti. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %11 oldu.