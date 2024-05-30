Fiat Ducato, yenilenen görünümü ve özellikleriyle satışa sunuldu

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:22

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:22

Fiat Professional modellerinden Ducato yenilendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen tasarımıyla çok daha iddialı bir ticari araç haline gelen Ducato, yüksek performans, teknoloji ve standart hale getirilen yeni güvenlik özellikleriyle de sınıfında fark yaratmayı sürdürüyor.

VAN, KAMYONET VE MİNİBÜS VERSİYONLARI

Kullancısının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanan Ducato; Van, Kamyonet ve Minibüs versiyonlarıyla tercih edilebiliyor.

Yenilen Ducato, yeni güvenlik, konfor ve teknoloji özellikleri sunuyor. Fiat tasarımcılarının aracın ön tarafına yoğunlaştıkları yeni tasarımıyla Ducato daha modern ve iddialı görünüyor.

Gövde rengindeki yenilikçi ön ızgara, yeni tamponlar ve koruma plakaları aynı zamanda aracın aerodinamik verimliliğini artırmak üzere tasarlandı ve dış tasarımdaki yenilenme, logolu jantlar, yenilenen arka farlar ve siyah detaylı yeni logolarla tamamlanıyor.

Ducato model ailesinin kapsamlı dizel motor yelpazesi, Euro 6E yönetmeliklerine uygun olarak yüksek verimliliği, performansı ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Yeni nesil MultiJet3 2.2 litrelik motorlarla donatılan Ducato'da, 140 HP ve 180 HP olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor.

8 İLERİ OTOMATİK

Versiyona göre 6 ileri manuel veya 8 ileri tam otomatik şanzımanla eşleştirilen Ducato modelleri, verimliliğini ve performansı bir arada sunmaya devam ediyor. Daha düşük yakıt tüketimi ve sessizlik adına, Ducato modellerinde dış aynalar üzerinde yapılan çalışmalar dahil olmak üzere çeşitli aerodinamik iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Ducato ürün ailesi, yeni güvenlik yönetmeliklerini eksiksiz olarak karşılayacak şekilde tüm versiyonlarda daha fazla standart donanım ile daha yüksek güvenlik sağlıyor.

Geri görüş kamerasının tüm versiyonlarda standart hale geldiği Ducato'da güvenlik artarken, şehir içerisindeki manevralar çok daha kolay hale geldi.

Yenilenen Ducato'nun tüm versiyonlarında, Yolcu Hava Yastığı, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Yaya/Bisikletli sürücülere de Duyarlı Çarpışma Uyarı Sistemi ve Sürücü Yorgunluk Algılama sistemi standart olarak sunuluyor.

Ducato Minibüs modellerinde kör noktada kalan yaya ve bisikletlilerin güvenliğini arttırarak ve kazaları önlemek amacıyla Kör Nokta ve Kalkış Bilgi Sistemi de standart olarak mevcut.

Ducato’nun 180 HP, tam otomatik vitesi ile donatılmış Karavan paketli araçlarında 7 inç gösterge paneli, 10 inç multimedya, kablosuz şarj, otomatik klima seçenekleri de bulunuyor.

FIAT DUCATO FİYATLARI

Ducato'nun Kamyonet versiyonu 1 Milyon 236 Bin liradan ve Ducato Van ise 1 milyon 286 Bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kredi kullanmak isteyen müşteriler için Ducato Van-Kamyonet modellerinde mayıs ayına özel, 300 bin lira 12 ay vade yüzde 2,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor. Nakit alımlara özel ise 50 bin lira indirim uygulanıyor.