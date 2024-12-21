Fiat'tan 'Kısa Günün Kârı' kampanyası: Son tarih 31 Aralık...
Fiat, 'Kısa Günün Karı' kampanyası ile 500e, 600 ve Topolino modellerini özel fiyatlarla satışa sundu. Son tarih 31 Aralık olarak belirlendi.
Fiat, çevrim içi satış kanalına özel düzenlediği 'Kısa Günün Karı' kampanyası ile 500e, 600 ve Topolino modellerini özel fiyatlarla satışa sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda aracın dahil olduğu kampanya, 20-31 Aralık'ta geçerli olacak.
TOPOLİNO'DA 94 BİN TL İNDİRİM
Kampanya ile Topolino Plus paket ve Dolcevita versiyonlarında aralık ayı için geçerli liste fiyatları üzerinden 94 bin liralık indirim sunuluyor.
Kampanya kapsamında Topolino'nun Plus Paket versiyonu 405 bin 900 lira, Dolcevita versiyonu ise 395 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
FIAT 500E KAMPANYASI
Kampanya süresince 500e HB 1 milyon 199 bin 900 lira, 500e 3+1 1 milyon 219 bin 900 lira, 500e Cabrio ise 1 milyon 239 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
FIAT 600 HİBRİT
Fiat 600'ün ekim ayında pazara sunulan hibrit seçeneği ise kampanya kapsamında 1 milyon 489 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Fiat çevrim içi satış kanalı üzerinden yapılacak satışlarda 600 MHEV Urban'a özel olarak ayrıca bir yıllık uzatılmış ek garanti süresi hediye edilecek.
Fiat'ın kampanyasına dahil olan sınırlı sayıdaki araç için belirlediği özel indirimli fiyatlar, sadece Fiat çevrim içi satış kanalı üzerinden gerçekleştirilecek satın almalarda geçerli olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- Yoğun bakımdaki Emre'den acı haber
- 'Kanlı Noel' saldırganı hakkında neler biliniyor?
- Otel ve villa yapılacak
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!
- Üniversiteden skandal ilan
- 'Ekonomist Erdoğan'ı sordu, yanıt İmamoğlu oldu!