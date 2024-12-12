Hyundai'nin 650 beygirlik elektrikli Ioniq 5 N modeli Gran Turismo'da yer alacak

'MÜKEMMEL SÜRÜŞ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai N Marka Yönetimi Grup Başkan Yardımcısı Joon Park, Hyundai N markasının ve Ioniq 5 N'in Polyphony Digital Gran Turismo'da yer almasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, ''Ioniq 5 N, gerçek hayatta olduğu gibi simülasyonda da mükemmel bir sürüş keyfi sunuyor. Otomobil tutkunlarının Hyundai N'in yüksek performanslı modellerini sanal dünyada da deneyimleyebilmesi son derece önemli. Biz de bu modelleri Gran Turismo için geliştirmeye ve özelleştirmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.