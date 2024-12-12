Hyundai'nin 650 beygirlik elektrikli Ioniq 5 N modeli Gran Turismo'da yer alacak
Hyundai Ioniq 5 N'in dünyanın popüler yarış simülasyonu Gran Turismo 7'ye 2025 Ocak'ta ekleneceği açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Hyundai'nin Ioniq 5 N modeli, gerçek hayatta olduğu gibi sanal dünyada da öne çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Gran Turismo, birbirinden etkileyici ve hızlı otomobil listesine Ioniq 5 N'i de ekledi.
Kullanıcıların modellerdeki yüksek performansı sanal yarışlarda deneyimlemelerine olanak tanıyan Gran Turismo 7, zorlu pistleri, gerçekçi sürüş dinamikleri ve üstün grafikleriyle öne çıkıyor. Hyundai ise bu heyecana ortak olarak N modellerini dijital olarak geliştirmeyi planlarken, gelecekte simülasyonda daha fazla modelle yer almayı da hedefliyor.
HYUNDAI IONIQ 5 N TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Hyundai'nin gelişmiş elektrifikasyon teknolojisini kullanan Ioniq 5 N, yüksek performanslı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Ön ve arka motorlarıyla birlikte toplam 478 kilovat (650 beygir) güç ve 770 Nm maksimum tork üreten otomobilin öne çıkan özellikleri arasında N Grin Boost ve Drift Optimizer başı çekiyor. Sürüş modlarına göre maksimum performans ve sürüş zevki sunabilen otomobilde 84 kWh gibi yüksek çıkışlı bir batarya görev alıyor.
'MÜKEMMEL SÜRÜŞ'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai N Marka Yönetimi Grup Başkan Yardımcısı Joon Park, Hyundai N markasının ve Ioniq 5 N'in Polyphony Digital Gran Turismo'da yer almasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, ''Ioniq 5 N, gerçek hayatta olduğu gibi simülasyonda da mükemmel bir sürüş keyfi sunuyor. Otomobil tutkunlarının Hyundai N'in yüksek performanslı modellerini sanal dünyada da deneyimleyebilmesi son derece önemli. Biz de bu modelleri Gran Turismo için geliştirmeye ve özelleştirmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Gran Turismo Yapımcısı Kazunori Yamauchi de Ioniq 5 N'i Gran Turismo 7'de sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.
Yamauchi daha sonra şöyle konuştu:
''Hyundai N markası, bu yıl motor sporlarında önemli başarılar elde etti ve bunlar arasında Nürburgring 24 Saat yarışlarındaki TCR zaferi, TCR Dünya Pilotlar Şampiyonluğu, Pikes Peak'te üst üste yeni rekorlar ve WRC Pilotlar Şampiyonluğu yer alıyor. Gran Turismo ve Hyundai'nin gelecekteki e-spor işbirliklerini de sabırsızlıkla bekliyoruz.''
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