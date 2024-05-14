Dünya devinin lastikleri Türkiye'de üretiliyor: Pirelli Ferrari efsanesi için Collezione serisini duyurdu...

Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:44

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:44

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ferrari Enzo için özel olarak geliştirilen yeni P Zero Corsa System lastikler hem en ikonik klasiklerin hem daha genç modellerin ekipmanı olan Pirelli Collezione serisine katılıyor.

Ferrari Enzo için İzmit'te üretilen lastikler, Maranello fabrikasından çıkan diğer iki tarihi süper otomobil olan Ferrari F40 ve F50 için mevcut iki seçeneğe iki yeni P Zero ekleyerek Pirelli'nin Ferrari Classic için sunduğu kataloğu genişletiyor.

Pirelli'nin geliştirdiği yeni lastikler iki büyük İtalyan markası arasındaki yetmiş yılı aşkın ilişkiyi güçlendiriyor.

Pirelli, 2002 yılında lanse edilen 'ekstrem spor otomobil' Ferrari Enzo için 245/35 R19 ebatlı ön ve 345/35 R19 ebatlı arka lastiklerden oluşan yeni bir P Zero Corsa System geliştirdi.

İZMİT FABRİKASI'DAN ÜRETİLİYOR

Collezione serisindeki diğer tüm lastikler gibi orijinaliyle aynı görünüme sahip olmakla birlikte modern malzemeler ve teknolojiler kullanılan bu lastikler Pirelli'nin 'şampiyonların fabrikası' unvanlı Pirelli İzmit Fabrikası'nda üretiliyor.

Pirelli İzmit Fabrikası dünyanın en prestijli yarışları için 400'ün üzerinde farklı türde yarış lastiği üretimini de gerçekleştiriyor.

Collezione serisine eklenen P Zero Corsa System lastikler, Maranello fabrikasının şimdiye dek ürettiği ve zamanında Formula 1 yarış otomobillerine en yakın yol otomobili olarak tanımlanan Ferrari F50 için 245/35 R18 ebatlı ön ve 335/30 R18 ebatlı arka lastik seçenekleriyle de sunuluyor.

COLLEZIONE KATALOĞU

F50 ve Enzo'nun atası niteliğindeki Ferrari F40'a özel bir P Zero versiyonu da 245/40 R17 ebatlı ön ve 335/35 R17 ebatlı arka lastiklerle Pirelli Collezione kataloğunda sunuluyor.

Pirelli P Zero serisi, Ferrari F40'tan en yeni nesil süper otomobillere yerini koruyor. Bu inovasyon ve teknoloji hikayesi, pist için geliştirilen teknolojilerin yol lastiklerine aktarılması için bir açık hava laboratuvarı işlevi gören Formula 1'den başlayıp son kırk yıldır en ekstrem ve prestij otomobillere ve motor sporlarına bağlanıyor.