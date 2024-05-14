Stellantis çalışanları, müşteri deneyimini iyileştirmek için Türkiye'de yarıştı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 18:01

Güncelleme: 14.05.2024 - 18:01

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen yarışma kapsamında, şirketin MEA bölgesinde çalışanların becerileri ve uzmanlıkları, Satış Danışmanı, Servis Danışmanı, Teknisyen ve Yedek Parça Danışmanı olmak üzere dört ayrı kategoride değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Samir Cherfan, yarışmada olağanüstü bir yetenek ve uzmanlık gösterisi görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, ''Bu yarışma, Stellantis MEA olarak, müşteri memnuniyetinde en üst noktaya ulaşma hedefimizle geleceğe yönelik 2030 stratejimiz doğrultusunda mükemmellik ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı vurguluyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Cherfan, yarışmada kazananların müşteri odaklılık ve profesyonellik konusunda gerçek anlamda bir referans noktası oluşturduklarını kaydetti.

Müşteri memnuniyetini güçlendirmek için 2023 yılında eğitime yaklaşık 2 milyon avro yatırım yapan Stellantis MEA, bölge genelinde çalışanlarına 70 bin saatlik eğitim verdi.

Şirket, İstanbul'da ilkini gerçekleştirdiği 'Müşteri Odaklılık Yarışması' ile müşteri deneyimini iyileştirici faaliyetlerini sürdürdü.

Aralarında Türkiye, Fas, Mısır, Güney Afrika, Tunus, Katar gibi ülkelerin de bulunduğu 81 ülkeden 6 bin profesyonelin mücadele ettiği yarışmada dört ayrı kategoride 24 kazanan öne çıktı.

'Müşteri Odaklılık Yarışması'nın başarısı, Stellantis MEA'nın, MEA bölgesinde yetenekleri teşvik etme ve müşteri deneyimini iyileştirme konusundaki kararlılığını vurguluyor.