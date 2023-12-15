Ford Kuga 2024'te makyajlanıyor: 1.5 litrelik motor görev başında

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:22

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:22

Ford Kuga'nın makyajlı versiyonu Avrupa'da neredeyse çıkmak üzere. Ford'un makyajlı Kuga'yı İngiltere'de piyasaya sürme konusundaki belirgin endişesi, mevcut modelin hâlâ ne kadar popüler olduğu hesaba katıldığında anlaşılıyor. Üçüncü nesil Kuga 2019 yılında piyasaya çıktı ve İngiltere'nin en çok satan 10 otomobili listesinde düzenli olarak yer alıyor.

ABD Kuga'sı "Escape" olarak adlandırılarak bir süredir satışta.

Motor yelpazesi makyajla birlikte değişecek ve 148 bg gücünde 1.5 litre benzinli, 187 bg gücünde 2.5 litre benzinli hibrit ve 222 bg gücünde 2.5 litre plug-in hibrit benzinli modellerden oluşacak. Kuga'nın dört tekerlekten çekişli versiyonları Amerika'da mevcut, ancak Ford'un İngiltere'de Kuga'nın önden çekişli modellerine bağlı kalması muhtemel. Türkiye'de en çok tercih edilmesi beklenen 1.5 litrelik motora sahip versiyon da önden çekişli olacaktır.

Makyajlı Kuga için 2024 yılına kadar tanıtım yapılması beklenmiyor. Mevcut Kuga'nın kampanyalı fiyatı 120 bg manuel vitesli olarak 1 milyon 387 bin TL, 8 ileri otomatik vitesli olan 182 bg'lik versiyon ise yine kampanyalı olarak 1 milyon 583 bin TL'ye satılıyor. Yeni Kuga'nın eskiye oranla bir miktar daha pahalıya çıkması muhtemel.