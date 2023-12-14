Toyota reklamlarında yalan mı söylüyor: ABD'de şikâyetler sıralandı

Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:02

Güncelleme: 14.12.2023 - 14:06

ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) yapılan yeni bir şikâyette, Toyota'nın araçlarını yanlış ve yanıltıcı bir şekilde pazarladığı ve tüketicilerin araçların gerçekte ne kadar "elektrikli" olduğu konusunda kafa karışıklığına yol açtığı iddia edildi.

Geçen ay, Toyota'nın yeni CEO'su Koji Sato'nun Akio Toyoda'nın yerine göreve gelmesinden bu yana Toyota'nın çevreyi kirletme politikasının yeterli ölçüde değişmediğine dair iddialar kamuoyunda yer edindi.

Şimdiyse Public Citizen adlı kuruluş, Toyota'nın taktikleriyle ilgili şikâyetlerini ABD Federal Ticaret Komisyonu'na resmen iletti.

ELEKTRİKLİLERDE GERİ KALDI

FTC henüz bir soruşturma açmadı ya da konuyu sonuçlandırmadı. Ancak şikâyetteki iddialar oldukça kapsamlı ve Toyota'nın piyasadaki elektrikli otomobiller hakkında kafa karışıklığı yaratmak için yanıltıcı taktikler kullandığına dair çeşitli örnekler yer alıyor.

Şikâyette Toyota'nın elektrikli araçlar konusunda çok geride kaldığı, bu durumun pazar hâkimiyetini ve tüketici sadakatini tehdit ettiği ve Toyota'nın buna cevabının müşterilerin elektrikli araçlar ve hibritler konusunda kasıtlı olarak kafalarını karıştırmak olduğu iddia edildi.

Bu rapor, elektrikli araçlar, hibritler ve plug-in hibritler arasındaki farkları ortaya koyarak, Toyota'nın "elektrikli" araç pazarlamasının bu araç kategorilerini kasıtlı olarak karıştıran çeşitli yönlerini açıklamaya yönelik olarak hazırlandı.

YANILTICI REKLAM İDDİASI

Yanlış reklam ABD'de kanıtlanması zor bir iddiadır, ancak yine de tüketicilerin yanlış yönlendirilmemesini sağlamak FTC'nin görev alanı içinde. Eğer bir şirket makul tüketicileri yanıltıcı ve rekabet üzerinde önemli bir etkisi olan iddialarda bulunursa FTC şirketin bu iddialarda bulunmasını durdurmak için harekete geçebilir.

Public Citizen, Toyota'nın iddialarının makul tüketiciler için önemli ve aldatıcı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Toyota'nın aldatıcı pazarlama konusunda benzersiz olduğunu ve özellikle FTC'nin şirketlerin ürünleri çevre dostu olmadıkları halde çevre dostu olarak pazarlamamalarını sağlamayı amaçlayan bir dizi pazarlama yönergesi olan "Yeşil Kılavuzları" ihlal ettiğini savunuyor.

ÖRNEKLER TEK TEK SIRALANDI

Şikâyet, Toyota'yı elektrikli araçlarda lider olmadığı halde lider gibi gösteren birkaç özgül reklamı içeriyor. Bunlar arasında yer alanlarsa şöyle:

Geleneksel hibritler tüm enerjilerini benzinden elde etmelerine rağmen, bir hibritin elektrik şokuyla sarsıldığı görüntüler.

"Karbon nötr" (ki değil) kelimelerinin yanında (onu şarj edemeyen) güneş panellerinin yanında sürüş yapan fosil yakıtla çalışan bir hibritin görüntüleri.





Neredeyse tüm fosil yakıtlı araba reklamlarında olduğu gibi mpg (1 galon yakıtla ne kadar gideceği için ABD'de kullanılır) yerine bir hibritin bir depo benzinle ne kadar uzağa gidebileceğini tanımlamak için "menzil" kelimesinin kullanılması.





Sadece benzinle çalışan birkaç araç içeren "Herkesin Kendi Elektrikli" kampanyası.





Son olarak Toyota'nın reklamlarının Norveç'te yasaklanmasına neden olan klasik "kendi kendini şarj eden hibrit" ifadeleri.





Ancak en fazla sayıda şikâyet, birçok üretici tarafından ''sinsi'' bir kelime olarak kullanılan "elektrikli" kelimesini içeriyor. Genellikle içinde elektrik motoru olan herhangi bir aracı tanımlamak için kullanılıyor ancak tamamen benzinle çalışan geleneksel hibritler ile gerçek elektrikli araçlar arasındaki farkı bilmeyen müşterilerde kafa karışıklığı yaratıyor.





Toyota'nın bu kelimeyi diğer markalardan daha fazla kullandığı iddia ediliyor. Toyota'nın sadece bir adet tam bataryalı elektrikli aracı olmasına rağmen "diğer tüm markalardan daha fazla elektrikli araç" sunduğunu iddia etmesi veya elektrikli olmayan araçların bir şekilde elektrikli sayılması gerektiğini öne süren "elektrikli çeşitlendirilmiş" pazarlama kampanyası arasında. Diğer markalar bazı duyurularda bu kelimeyi kullansalar da genellikle tüm pazarlama kampanyalarını bu kelime etrafında oluşturmuyorlar.

TOYOTA İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ

Şikâyet, bu ihlallerin genel elektrikli araç pazarına zarar verdiğini, çünkü tüketiciler ve hatta endüstri kaynakları arasında kafa karışıklığı yarattığını ve bunun önemsiz bir ihlal olmadığını, çünkü otomobillerin genellikle bir kişinin sahip olacağı en pahalı veya ikinci şey olduğunu savunuyor.

Bu nedenlerle Public Citizen, FTC'den Toyota'nın pazarlamasını soruşturmasını ve diğer şirketlerin tüketicileri ürünleri hakkında yanıltmak için aynı ''hileleri'' kullanmaması için elektrikli araç pazarlamasına ilişkin özel bir rehber geliştirmesini isteyerek şikâyetini tamamladı.