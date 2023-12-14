JAECOO J7 küresel pazara açılıyor: Arazide de şehir içinde de iddialı...

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:32

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:32

Çinli otomotiv üreticisi JAECOO, yaptığı ülke lansmanlarıyla hedef pazarlarını hızla genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda otomotivin yeni kentsel off-road markası; Doğu Avrupa, Asya-Pasifik ile Orta ve Güney Amerika pazarlarında ses getiren lansmanlar gerçekleştirdi ve katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Yapılan lansmanlarla bir yandan küresel stratejisini hızlandıran JAECOO, diğer taraftan da kentsel off-road tarzını ve yenilikçi teknolojilerini gözler önüne serdi.

Tescilli ARDIS (Tüm Araziler Akıllı Sistemi) ile JAECOO, yüksek arazi performansını yüksek konfor ve kullanışlılıkla birleştiriyor.

Tüm JAECOO modelleri küresel beş yıldızlı güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yenilikçi enerji sönümleyici kafes gövde tasarımı, yüksek dayanımlı çeliğin yaygın kullanımı ve çok sayıda yenilikçi ADAS çözümü sayesinde JAECOO ürünleri gelişmiş bir güvenlik ve koruma seviyesi sağlıyor.

Çin otomotiv endüstrisinin yeni yıldız adayı olan JAECOO, dünya çapındaki tanıtım ve lansman etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

“Klasikten, Klasiğin Ötesine” marka felsefesiyle 2023’ün ikinci yarısı itibarıyla otomotiv sektörüne güçlü bir giriş yapan JAECOO, küresel pazarlardaki varlığını hızla artırıyor.

20’DEN FAZLA PAZARA AÇILACAK

JAECOO’nun, iddialı off-road SUV’u J7’nin önümüzdeki yılın ilk yarısında 20’nin üzerinde küresel pazara satışa sunması bekleniyor.