Ford Otosan 'Lojistik Servis Sağlayıcıları Sürdürülebilirlik Manifestosu'nu paylaştı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:42

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:42

Şirketten yapılan açıklamaya göre 'Gelecek Şimdi' vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında iş ortaklarıyla çalışma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Ford Otosan, değer zincirini şekillendirecek bir adıma daha imza attı ve Lojistik Sürdürülebilirlik Konferansı'nda 'Lojistik Servis Sağlayıcıları Sürdürülebilirlik Manifestosu' nu paylaştı.

Operasyonlarında 2035 yılına kadar karbon nötr hedefiyle ilerleyen Ford Otosan bu manifesto ile yol haritasını netleştirdi. Yol haritası, lojistik süreçlerinde yer alan paydaşların Ford Otosan’ın çevresel, sosyal ve yönetişim ilkeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını, performanslarının izlenmesini ve kendilerini geliştirmek adına aksiyon almalarını hedefliyor.

KARBON NÖTR YOL HARİTASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri Onur Sarıkaya, Otomotiv sektörünü şekillendirmeye odaklanan vizyonları doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, ''Sürdürülebilir bir geleceği inşa etmeye kararlı olduğumuzu 'Lojistik Servis Sağlayıcıları Sürdürülebilirlik Manifestosu' ile bir kez daha vurguluyoruz. Bu manifesto, Ford Otosan'ın sürdürülebilirlik, inovasyon ve sorumlu iş uygulamaları değerlerini çok iyi yansıtıyor. Sürdürülebilirlik alanında paydaşlarımızla işbirliği yapmaya ve geleceğimizi şekillendirmeye devam edeceğiz'' açıklamalarında bulundu.

Manifesto geri kazanılmış malzeme ve enerji kaynakları kullanımını artıracak tasarım, faaliyetler ve raporlamalarda bulunmak; açık, adil, şiddetsiz iletişimi teşvik etmek; tüm iş, eylem ve işlemlerde 'Ford Otosan Çalışma İlkeleri' ve 'Etik Kuralları ile Tedarik Zinciri Uyum Politikası'na uygun hareket etmek gibi taahhütler barındırıyor.

2022 yılında Bilim Temelli Hedefler Girişimine 2050 yılında net sıfır olma taahhüdünü vererek, Tedarikçi Sürdürülebilirlik Manifestosu'nu da 2023'te yayımlayan Ford Otosan, sürdürülebilirliği tedarikçi seçiminde bir kriter olarak belirlemişti. Bu doğrultuda kritik ürün gruplarını üreten tedarikçilerle iş birliği yaparak 'Karbon Nötr Yol Haritası'nı oluşturmuştu.

İLK TÜRK OTOMOTİV ŞİRKETİ

Ford Otosan, sürdürülebilirlik performansı sonucunda uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan ve önemli bir referans noktası olan 2024 Küresel Sürdürülebilirlik Yıllığı'na girmeye hak kazanan ilk Türk otomotiv şirketi konumunda bulunuyor.