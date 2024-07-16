Ford Otosan'ın ürettiği Transit yenilendi: Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 14:21

Güncelleme: 16.07.2024 - 14:21

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan tarafından üretilen modelin güncellenmiş donanımı, hem Transit'te hem de Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı olan E-Transit'te sunuluyor.

Yeni Ford Transit donanımı 8 ileri otomatik şanzıman, daha yüksek yakıt verimliliği ve pürüzsüz vites geçişleri sağlarken, döner vites konsolu ergonomik tasarımıyla iç mekânı daha verimli kullanıma açıyor.

DİREKSİYONDAN KUMANDALI VİTES

Direksiyondan kumandalı vites kontrolü ise sürüş güvenliğini artırarak sürücünün ellerini direksiyondan ayırmadan vites değiştirmesini mümkün kılıyor. Yeni tekerlek yuvası tasarımı da 27 kilograma kadar ağırlık kazancı sağlıyor.

Modernleştirilen iç tasarımda, Ford’un en yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi destekli 12 inçlik ekran tüm serilerde standart olarak sunuluyor. Böylece ihtiyaç duyulan tüm özelliklere tek bir ekranla erişim sağlanıyor, dil algılama özelliğiyle sesli kontrolü mümkün kılıyor.

Akıllı telefonlarla entegre olabilen sistem, 'Apple CarPlay' ve 'Android Auto' ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkanı sağlıyor. 8 inç yarı dijital yol bilgisayarı da daha fazla özelleştirme seçeneği ile kişiye özel teknolojik bir yol deneyimi sunuyor.

Birçok bağlantılı araç özelliğini etkinleştiren bağlantılı modemiyle 'FordPass' mobil uygulaması ve diğer veri temelli katma değerli hizmetler gibi işlevsel özelliklerin yanı sıra her an iletişimde ve kontrolde tutuyor.

FordPass uygulaması, Transit nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmeyi mümkün kılıyor.

GÜVENLİK DONANIMLARI

'Çarpışma Önleme Sistemi', 'Adaptif Hız Kontrol Sistemi', 'Kör Nokta Uyarı Sistemi', 'Şerit Takip Sistemi' ve 'Şerit Ortalama Sistemi', 'Trafik İşareti Okuma Sistemi', 'Arka/Ön Park Sensörü', 'Geri Manevra Fren Desteği' ve '360 Derece Çevre Görüş Kamerası' gibi ileri sürüş destek özellikleri Ford Transit'in güvenlik ve konfor standartlarını üst seviyeye taşıyarak sürücülere ve yolculara daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.