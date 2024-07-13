Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayımladı.. En çok satışı yapılan otomobil markaları sıralandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2024 Cumartesi, 17:10
Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

Haziran ayına ilişkin otomobil satışları Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklandı. En çok satan ilk 5 marka içinde 3 Fransız üreticinin yer alması dikkat çekti. İşte ilk 10 marka ve haziran ayı satışları...

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

10. SIRA

Opel: 3 bin 547 adet

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

9. SIRA

Skoda: 4 bin 352 adet

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

8. SIRA

Toyota: 4 bin 513 adet

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

7. SIRA

Hyundai: 4 bin 683 adet

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

6. SIRA

Volkswagen: 5 bin 43 adet

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

5. SIRA

Peugeot: 5 bin 118 adet

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

4. SIRA

Citroen: 5 bin 505 adet

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

3. SIRA

Chery: 7 bin 511 adet

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

2. SIRA

Fiat:  9 bin 46 adet

Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI

1. SIRA

Renault 9 bin 672 adet

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