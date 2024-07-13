Haziran ayında en çok satılan markalar belli oldu: İlk 5'te 3 Fransız marka yer aldı!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayımladı.. En çok satışı yapılan otomobil markaları sıralandı.
Haziran ayına ilişkin otomobil satışları Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklandı. En çok satan ilk 5 marka içinde 3 Fransız üreticinin yer alması dikkat çekti. İşte ilk 10 marka ve haziran ayı satışları...
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
10. SIRA
Opel: 3 bin 547 adet
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
9. SIRA
Skoda: 4 bin 352 adet
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
8. SIRA
Toyota: 4 bin 513 adet
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
7. SIRA
Hyundai: 4 bin 683 adet
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
6. SIRA
Volkswagen: 5 bin 43 adet
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
5. SIRA
Peugeot: 5 bin 118 adet
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
4. SIRA
Citroen: 5 bin 505 adet
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
3. SIRA
Chery: 7 bin 511 adet
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
2. SIRA
Fiat: 9 bin 46 adet
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER SIRALANDI
1. SIRA
Renault 9 bin 672 adet
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