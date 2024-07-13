Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!
Haziran ayında en çok satan ilk 10 elektrikli otomobil açıklandı. Togg liderliği kaptırdı. BYD Atto 3ve KG Mobility Torres EVX ilk beşte yer aldı. İşte en çok satan elektrikli otomobiller...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda elektrikli en çok satan 10 model listelendi. Togg liderliği kaybetti. İşte en çok satan elektrikli otomobiller...
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
10. SIRA
MG4: 147 adet
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
9. SIRA
Hyundai Ioniq 5: 197 adet
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
8. SIRA
BMW i5: 204 adet
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
7. SIRA
Mercedes EQB: 225 adet
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
6. SIRA
Mini Countryman: 321 adet
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
5. SIRA
BYD Atto 3: 347 adet
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
4. SIRA
KG Mobility Torres EVX: 403 adet
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
3. SIRA
BMW iX1: 438 adet
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
2. SIRA
Togg T10X: 1.733 adet
Bu satış adeti ile Togg liderliği kaptırarak ikinci sıraya yerleşti.
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
1. SIRA
Tesla Model Y: 2 bin 670 adet
Tesla kısa süre önce 160 kW'nin üzerindeki motor gücüne sahip Model Y'de yüksek vergilerle satış yaparken motor gücünü düşürüp daha düşük vergi ile yeni bir versiyon satışa sundu. Bu sayede Model Y'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 1 milyon lira düştü. Bu indirimin de katkısı ile Tesla haziran ayında liderliği aldı.
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