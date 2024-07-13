Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

Haziran ayında en çok satan ilk 10 elektrikli otomobil açıklandı. Togg liderliği kaptırdı. BYD Atto 3ve KG Mobility Torres EVX ilk beşte yer aldı. İşte en çok satan elektrikli otomobiller...

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2024 Cumartesi, 16:08
Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda elektrikli en çok satan 10 model listelendi. Togg liderliği kaybetti. İşte en çok satan elektrikli otomobiller...

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

10. SIRA

MG4: 147 adet

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

9. SIRA

Hyundai Ioniq 5: 197 adet

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

8. SIRA

BMW i5: 204 adet

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

7. SIRA

Mercedes EQB: 225 adet

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

6. SIRA

Mini Countryman: 321 adet

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

5. SIRA

BYD Atto 3: 347 adet

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

4. SIRA

KG Mobility Torres EVX: 403 adet

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

3. SIRA

BMW iX1: 438 adet

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

2. SIRA

Togg T10X: 1.733 adet

Bu satış adeti ile Togg liderliği kaptırarak ikinci sıraya yerleşti.

Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

1. SIRA

Tesla Model Y: 2 bin 670 adet

Tesla kısa süre önce 160 kW'nin üzerindeki motor gücüne sahip Model Y'de yüksek vergilerle satış yaparken motor gücünü düşürüp daha düşük vergi ile yeni bir versiyon satışa sundu. Bu sayede Model Y'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 1 milyon lira düştü. Bu indirimin de katkısı ile Tesla haziran ayında liderliği aldı.

otomobil elektrikli araç elektrikli araba tesla TOGG KGM Torres EVX BYD Atto 3

En Çok Okunan Haberler