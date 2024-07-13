Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg liderliği kaybetti!

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Tesla Model Y: 2 bin 670 adet

Tesla kısa süre önce 160 kW'nin üzerindeki motor gücüne sahip Model Y'de yüksek vergilerle satış yaparken motor gücünü düşürüp daha düşük vergi ile yeni bir versiyon satışa sundu. Bu sayede Model Y'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 1 milyon lira düştü. Bu indirimin de katkısı ile Tesla haziran ayında liderliği aldı.