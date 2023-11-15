Ford Trucks, yeni serisi F-LINE'ı tanıttı: Şubattan itibaren...

Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:43

Güncelleme: 15.11.2023 - 17:43

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağır ticari araç sektörünün küresel markası Ford Trucks, yeni F-LINE serisini Antalya’da düzenlediği lansmanda tanıttı. Tasarım ve geliştirmesinde Ford Trucks imzası taşıyan F-LINE serisi, bağlı araç teknolojileri ve gelişmiş güvenlik özelliklerinin yanı sıra konforu ve modern tasarımıyla da dikkat çekiyor.

''Her Yükte Birlikte'' anlayışıyla hareket eden Ford Trucks, pazar taleplerini ve müşteri gereksinimlerini dikkate alarak F-LINE serisini tasarladı. Müşteri deneyiminin her aşamasında verimlilik, memnuniyet ve güvenilirlik sunmaya odaklanan seri, yenilikçiliği ve çok yönlülüğü ile şirketin ağır ticari araç endüstrisinde daha geniş bir müşteri yelpazesine hizmet etmesini sağlıyor.

Türkiye ve uluslararası pazarlarda başarılarının yıldan yıla artarak devam ettiğini belirten Ford Trucks lideri Emrah Duman ise şöyle konuştu:

''Ürün portföyümüzde yaptığımız yenilikler ve sunduğumuz teknolojilerle markamızı geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanan yeni F-LINE serisiyle hem konfor hem de araç performansını artıran yenilikler sunuyoruz. Bağlı araç teknolojisi ve gelişmiş güvenlik sistemleri ile daha konforlu bir sürüş deneyimini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ford Trucks olarak, müşterilerimiz için verimlilik yaratmaya, performans ve yeni nesil teknolojileri sunmaya devam edeceğiz.''

F-LINE serisi, Şubat 2024 itibarıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda satışa sunulacak.

F-MAX SELECT

Ford Trucks, Antalya’da ayrıca '2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)' ödüllü F-MAX’in sadece 400 adet üretilen sınırlı sayıdaki yeni modeli F-MAX Select’i de tanıttı.