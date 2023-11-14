Renault'nun yeni elektriklisi yarın geliyor: Ekonomik şehir otomobili...

Renault'nun elektrikli otomobil markası Ampere'nin çarşamba günü yeni bir ekonomik otomobil duyurması bekleniyor.

Reuters
Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:03
Renault'nun yeni elektriklisi yarın geliyor: Ekonomik şehir otomobili...
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Renault'nun yeni elektrikli araç kolu Ampere, bu hafta uygun fiyatlı bir elektrikli şehir otomobilinin lansmanını duyuracak.

Ampere, duyurunun yapılmasının beklendiği çarşamba günü sermaye piyasaları gününü düzenleyecek.

Renault, Ampere'yi elektrikli araçlara odaklanmak için ayrı bir bölüm olarak kurdu, ancak önümüzdeki yılın sonlarında satışa sunulacak olan yeni, tamamen elektrikli Renault 5 gibi Renault markalı araçlar üretecek.

Ampere, sadece elektrikli araçlara odaklanarak, Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araç pazarında her geçen gün büyümesi karşısında elektrikli araçların geliştirilmesi ve üretiminde maliyetleri düşürebilmeyi umuyor. Renault'nun ittifaktaki ortakları Nissan ve Mitsubishi'nin de Ampere'ye yatırımcı olması beklenirken Ampere'nin önümüzdeki yıl borsaya açılması öngörülüyor. Küçük, ucuz elektrikli aracın duyurusunun yatırımcılara güven vermek için yapılacağı düşünülüyor.

Rapora göre yeni modelin Renault 5'ten daha küçük olması ve Slovenya'da üretilmesi beklenirken satışa çıkış tarihi olarak 2026 hedefleniyor.

Ampere, 2030 yılına kadar altı adet tamamen elektrikli aracı pazara sunacağını ve geçen yılki Paris Otomobil Fuarı'nda 4Ever Trophy Concept ile ön gösterimi yapılan Renault 4'ün elektrikli versiyonunun da 2025 yılında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.


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