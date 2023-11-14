Honda'dan elektrikli scooter hamlesi: Değiştirilebilir batarya ile geliyor

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:22

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:22

Honda'nın yeni elektrikli scooter'ı sökülüp takılabilir batarya ile geliyor.

Honda'ya göre SC e: ayırt edici, ultra modern tasarım çizgilerine, geniş düz zemine ve uzun geniş koltuğa sahip. Daha uzun bir sürüş menzili için değiştirilebilir Honda Mobile Power Pack e: bataryalarından ikisiyle donatılacak ve emisyonsuz, sessiz, kompakt şehir içi mobilite arayan müşterileri ev konforunda şarj edebilme avantajıyla destekleyecek.

Bu ilk Honda elektrikli scooter değil. Geçen yıl aynı fuarda Honda büyük ölçüde Avrupa pazarı için tasarlanan daha küçük EM1 elektrikli scooter modelini tanıtmıştı. EM1 markanın 2025 yılına kadar tanıtmayı vaat ettiği 10 yeni Honda elektrikli motosikletin ilkiydi.

Honda sistemi Japonya ve Hindistan'da test etmeye başladı.

Yakın zamanda yapılan bir açıklamaya göre, scooter muhtemelen 2025 yılında piyasaya sürülecek.