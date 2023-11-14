Volkswagen ID.4 artık daha güçlü! 15 dakikada 270 kilometre menzil...

Volkswagen ID.4, 2024 yılı için güncellendi ve elektrikli aile SUV'u daha fazla güç ve menzilin yanı sıra iç mekan teknolojisinde ince ayarlar ve bir şasi ayarı aldı.

Alıcılara bu yılın başlarında seçebilecekleri sekiz varyanta kıyasla artık İngiltere'de ID.4'ün sadece üç versiyonu sunulacağı açıklandı. Arkadan itişli ID.4 Life Pro seriye giriş noktası olarak hizmet verirken, onu ID.4 Style Pro takip ediyor ve performans odaklı dört tekerlekten çekişli ID.4 GTX bir kez daha en üstte yer alıyor.