Volkswagen ID.4 artık daha güçlü! 15 dakikada 270 kilometre menzil...
Volkswagen, ID.4'ü güç aktarma organları ve iç mekan teknolojisinde büyük yükseltmelerle geliştirdi.
Volkswagen ID.4, 2024 yılı için güncellendi ve elektrikli aile SUV'u daha fazla güç ve menzilin yanı sıra iç mekan teknolojisinde ince ayarlar ve bir şasi ayarı aldı.
Alıcılara bu yılın başlarında seçebilecekleri sekiz varyanta kıyasla artık İngiltere'de ID.4'ün sadece üç versiyonu sunulacağı açıklandı. Arkadan itişli ID.4 Life Pro seriye giriş noktası olarak hizmet verirken, onu ID.4 Style Pro takip ediyor ve performans odaklı dört tekerlekten çekişli ID.4 GTX bir kez daha en üstte yer alıyor.
Artık her ID.4, yeni ID.4 Pro modellerinde 282 hp güç ve 535Nm tork üreten arkaya monte edilmiş tek bir elektrik motorunu besleyen 77kWh'lik bir batarya ile çalışıyor. Bu, eski ID.4 Pro'dan 110 bg daha fazla güç anlamına gelirken, tork neredeyse iki katına çıkmış. Tek motorlu ID.4'lerin menzili de yaklaşık 15 kilometre artarak 542 kilometreye çıktı. Maksimum şarj hızı ise 135kW'a yükseldi.
VOLKSWAGEN ID.4 GTX
Bu arada, menzili en yüksek ID.4 GTX fazladan 40 bg kazanarak çift motorlu kurulumunun toplam güç çıkışını 335 beygire yükseltti. 0-100 km/sa süresi ise 6,2'den 5,4 saniyeye düştü. GTX'in 180 km/sa azami hızı aynı, ancak en yüksek şarj hızı 175kW'ye çıktı. VW artık uygun hızlı bir şarj cihazından sadece 15 dakika içinde yaklaşık 270 kilometrelik menzil kazanacak.
VOLKSWAGEN ID.4 İÇ MEKÂN
VW ayrıca daha büyük bir 12,9 inç dokunmatik ekran ile sıcaklık ve ses seviyesi için aydınlatmalı kontroller de dahil olmak üzere makyajlı ID.3'te bulunan aynı kullanıcı arayüzü güncellemelerini uyguladı. Daha büyük ekranın yanı sıra, içindeki arayüz de kullanımı daha kolay hale geldi.
ID.4'ün direksiyon simidinin arkasındaki 'dijital kokpit' ekranı ve isteğe bağlı artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı da bazı iyileştirmeler alırken, vites seçici de gösterge ekranının yuvasından direksiyonun arkasındaki bir kola taşındı.
VOLKSWAGEN ID.4 DONANIMLARI VE FİYATI
Güncellenen ID.4'ün standart donanımında 19 inç alaşım jantlar, LED farlar, ısıtmalı ön 'konfor' koltuklar, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı telefonlar için kablosuz şarj pedi, anahtarsız giriş, adaptif hız sabitleyici ve arka görüş kamerası bulunuyor.
Güncellenen ID.4, İngiltere'de 46 bin 35 sterlinden başlayan fiyatlarla sipariş edilebiliyor.
Life donanımından Style donanımına geçildiğinde ID.4'ün fiyat etiketi 49 bin 440 sterline yükseliyor, ancak karşılığında panoramik cam tavan, LED matris farlar, LED arka lambalar ve üç bölgeli klima kontrolünün yanı sıra yüksekliği ayarlanabilir bagaj zemini gibi donanımlar ekleniyor.
Güncellenmiş ID.4 GTX ise 53 bin 865 sterlinden başlıyor. Çift motorlu aktarma organlarına ve dört tekerlekten çekişe ek olarak GTX, 20 inç jantlar, spor süspansiyon, artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı, deri kaplı direksiyon simidi ve ön ve arka koltuklarda GTX amblemleri ile birlikte geliyor.
VOLKSWAGEN ID.4 TÜRKİYE FİYATI
Volkswagen'in Türkiye distribitörü Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. şu anda markaya ait elektrikli modelleri ithal etmiyor. Dolayısı ile ID.4 ya da başka bir elektrikli modeli almak isteyenlerin özel ithalat yapması gerekiyor. Bunun için özel ithalatçı firmalar bulunuyor. Güncelenmeyen bir önceki nesil sıfır modellerin bu yolla satışında ise Crozz Pro donanım paketi olanlar şu sıralarda yaklaşık 2.65 milyon TL civarında satılıyor. Yeni modellerin bu yolla, yaklaşık olarak 2.8 milyon lira başlangıç fiyatı ile satın alınabileceği tahmin ediliyor.
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