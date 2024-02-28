Ford yeni F-150 Lightning'in teslimatını durdurdu: 'Belirtilmeyen bir sorun...'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:09

Güncelleme: 28.02.2024 - 14:09

F-150 Lightning'in yeni model yılı Eylül 2023'ten bu yana sipariş edilebiliyor ve Ocak ayından bu yana müşterilere teslim ediliyordu. Ancak Reuters tarafından bildirildiği üzere, 2024 modelinin teslimatları şu anda durdurulmuş durumda. Habere göre bunun nedeni, belirtilmeyen bir sorun nedeniyle yapılan kalite kontrolleri. Üreticiye göre teslimatın durdurulması 9 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Süre ise bilinmiyor.

Ford, tamamen elektrikli kamyonetinin üretiminin azaltılacağını ocak ayında duyurmuştu. Bu nedenle Dearborn'daki model 1 Nisan'dan itibaren sadece tek vardiyada üretilecek. Birkaç ay önce hâlâ üç vardiya çalışılıyordu. Geçtiğimiz ay Ford, 2024 yılında küresel elektrikli otomobil satışlarında daha fazla büyüme beklediğini, ancak bunun beklenenden daha düşük bir oranda olacağını belirtti. ABD'li otomobil üreticisi ayrıca yeni nesil elektrikli otomobillerin tanıtımı için şimdiden hazırlık yaptığını da belirtti.

1.400 ÇALIŞAN ETKİLENECEK

F-150 Lightning Dearborn'daki Rouge Elektrikli Araç Merkezi'nde üretim hattından çıkıyor. Ford'a göre üretim kesintileri yaklaşık 1.400 çalışanı etkileyecek. Şirket, "Yaklaşık 700 kişi Michigan Montaj Fabrikası'na transfer olurken, diğerleri Rouge Kompleksi'ne veya Güneydoğu Michigan'daki diğer fabrikalara atanacak veya Ford-UAW 2023 sözleşmesinde kararlaştırılan Özel Emeklilik Teşvik Programı'ndan yararlanacak" diye yazdı. Michigan Montaj Fabrikası'na kapsamlı personel transferi, Ford'un e-pick-up için üretim kesintilerine paralel olarak içten yanmalı motor modellerinin üretimini artırmayı planlamasıyla açıklanabilir.

Ford Başkanı ve CEO'su Jim Farley, şirketinin büyüme ve kârlılığı dengelerken müşterilere seçenek sunmak için üretim esnekliğini kullandığını belirtip ardından şöyle konuştu:

"Müşterilerimiz Amerika'nın en çok satan elektrikli pikabı olan F-150 Lightning'i çok seviyor. Özellikle dijital olarak gelişmiş elektrikli araçlarımız ve bu çeyrekten itibaren Tesla şarj ağına erişim ile bazı tüketiciler için elektrikli araçlarda parlak bir gelecek görüyoruz."

Farley bu nedenle elektrikli araçların sadece belirli hedef gruplar için cazip olduğunu ve yakın ila orta gelecekte daha olası olduğunu düşünüyor. Aralık ayında Ford'un F-150 Lightning elektrikli pikabının üretim rakamlarını yarıya indireceğine dair haberler çıkmıştı. İçeriden bir kaynağa göre, talebin düşük olması nedeniyle Ocak 2024'ten itibaren Dearborn'daki üretim hattından haftada 3 bin 200 adet yerine sadece 1.600 adet çıkacaktı. Şimdi kesintinin gerçekleşeceği, ancak 1 Nisan'a kadar olmayacağı ortaya çıktı.

ÜÇ VARDİYA İKİYE DÜŞTÜ

Ford zaten geçen yaz F-150 Lightning'in üretimini askıya almak zorunda kalmıştı. Grup, Rouge Elektrikli Araç Merkezi'ndeki üretime ancak altı haftalık bir aradan sonra ağustos başında yeniden başlayabildi. Ancak ekim ayı ortasında ABD'li otomobil üreticisi "tedarik zinciri sorunları da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamalar" nedeniyle üç vardiyadan ilkini iptal etti.

Ekim ayının sonunda Ford, elektrikli araçlar ve bataryalar için yeni üretim kapasitelerine yapmayı planladığı milyarlarca dolarlık yatırımların bir kısmını erteleyeceğini duyurdu. Bunun ilk somut sonuçları şimdiden biliniyor.

Ford, ABD'deki LFP pil hücresi fabrikasını başlangıçta tasarlanandan çok daha küçük bir ölçekte hayata geçirecek. ABD'li şirket ayrıca Türkiye'de LG Energy Solution ve Koç ile birlikte planladığı elektrikli ticari araçlara yönelik batarya fabrikası planlarını da iptal etti. Kentucky'de yeni bir kampüste kurulması planlanan ikinci bir batarya fabrikası da maliyet azaltıcı önlemlerden etkileniyor.

'ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATI VE KÂRLILIĞI...'

Ford, 3. çeyrek iş rakamlarını sunarken, Model e elektrikli bölümündeki bir milyar Euro'luk zarar ve zayıf talep karşısında planlanan bazı yatırımları yalnızca kademeli olarak uygulayacağını duyurdu. Üretici firma birkaç hafta önce yaptığı açıklamada "Elektrikli araç satın almak isteyen birçok Kuzey Amerikalı müşteri benzinli ya da hibrit araçlara göre daha fazla prim ödemek istemiyor, bu da elektrikli araçların fiyâtı ve karlılığı üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor" dedi.

Ford'un Tennessee'deki yeni elektrikli araç üretim kampüsü Blue Oval City'nin inşası herhangi bir değişiklik olmadan devam edecek, ancak yukarıda belirtilenler gibi diğer projeler ertelenecek veya beklemeye alınacak.