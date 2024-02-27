Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH TASARIM AYRINTILARI

Alçak yapısı ile Renault, aerodinamik performansın Scenic E-Tech'in tasarım sürecinde merkezi bir konu olduğunu ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için gündüz farlarının altında hava akışını iyileştirmeye yardımcı olan hava perdeleri, yontulmuş bir arka spoyler, gömme kapı kolları ve özel olarak tasarlanmış kapı aynaları gibi özellikler içerdiğini iddia etti.