Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

Savaşkan İskefli
27 Şubat 2024 Salı, 15:04
Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

Renault'nun Scenic E-Tech yüzde 100 Elektrikli modeli Avrupa jürisi tarafından 'The Car of the Year 2024' (2024 Yılın Otomobili) ödülüne layık görüldü. 

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

Renault Scenic E-Tech'in özellikleri açıklandı. Türkiye fiyatını hesapladık...

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH ÖZELLİKLERİ

Scenic E-Tech'in 2.78 metrelik uzun dingil mesafesi ile rakiplerinden ayrılırken iç mekân malzemelerinin yüzde 24'ünün geri dönüşüm akışlarından gelmesiyle sürdürülebilirliğe de odaklanıyor.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH BOYUTLARI

Neredeyse 4,5 metre uzunluğundaki Scenic, sadece 1,57 metre yüksekliğinde. 

Uzunluk: 4470 mm

Genişlik: 1864 mm

Yükseklik: 1571 mm

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH TASARIM AYRINTILARI

Alçak yapısı ile Renault, aerodinamik performansın Scenic E-Tech'in tasarım sürecinde merkezi bir konu olduğunu ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için gündüz farlarının altında hava akışını iyileştirmeye yardımcı olan hava perdeleri, yontulmuş bir arka spoyler, gömme kapı kolları ve özel olarak tasarlanmış kapı aynaları gibi özellikler içerdiğini iddia etti. 

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH JANT SEÇİMİ 

Aerodinamik tasarım içinde 19 veya 20 inç boyutlarında hafif, alüminyum dövme jantlar da etkin rol oynuyor.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH ŞARJ

Scenic'in hızlı şarj özelliği ile batarya yaklaşık 30 dakika içinde yüzde 15'ten yüzde 80'e çıkabiliyor. 22 kW'a kadar besleme sağlayan AC üç fazlı şarj sistemi de modelde bulunuyor.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC FİYATLARI

Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 hp kampanyalı olarak 1.634.000 TL, Iconic EV60 220 hp ise kampanyalı 1.764.000 TL'ye satılıyor.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC FİYATLARI

Megane E-Tech'in yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdiği daha önceden açıklanmıştı. Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL'yi aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı ise yüzde 40.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC FİYATLARI

İngiltere'de Renault Megane E-Tech 160 kW Techno 60 kWh fiyatı 35 bin 442 sterlinken Renault Scenic E-Tech 160 kW Techno 78 kWh fiyatı ise 40 bin 995 stelin.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC FİYATLARI

Model döviz kurlarına bağlı olarak Türkiye'de satışa sunulacağı tarihte Megane E-Tech ile aynı ÖTV oranına girmesi durumunda 1 milyon 890 bin TL'ye satışa sunulabilecek.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC FİYATLARI

Ancak Scenic E-Tech yüzde 40 ÖTV dilimine girer ise fiyatı 2 milyon 400 bin TL'yi aşacak.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC BAŞLANGIÇ FİYATI

Yeni Renault modelinde Megane E-Tech'te sunulan elektrikli ünitenin yanı sıra 125 kW gücünde bir seçenek daha bulunuyor.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC BAŞLANGIÇ FİYATI

İngiltere'de 37 bin 495 sterline satışa sunulan Renault Scenic E-Tech 125 kW Techno 60kWh bataryalı model ise yüzde 10 ÖTV ile 1 milyon 730 bin TL civarında satışa sunulabilir. 

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

MEGANE ICONIC KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye'de 1.764.000 TL'ye satılan Renault E-Tech Iconic İngitere'de 36 bin 985 sterline satılırken 37 bin 495 sterline satışa sunulan Renault Scenic E-Tech 125 kW Techno 60kWh bu kıyaslamaya göreyse 1 milyon 788 bin TL'lik fiyatla satışa sunulabilir. Bu hesaplamada bayilerin ve de Renault'nun farklı ülkelerde versiyonlara göre belirlediği farklı kâr marjları da etkili oluyor.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

Döviz kurlarında büyük bir değişiklik olmaz ise Renault Scenic E-Tech 125 kW Techno 60kWh bataryalı versiyonun yüzde 10 ÖTV dilimine gireceğine ise şu an için kesin gözüyle bakılabilir.

(Renault modellerinin İngiltere'deki fiyatları için bristolstreet.co.uk sitesinden alınmıştır.)

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Scenic için sırasıyla yaklaşık 420 ve 620 km menzil sunan 60kWh veya 87kWh kullanılabilir kapasiteye sahip iki batarya seçeneği bulunuyor. 

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH 4x4

Alıcılar 170 hp veya 220 hp tek motorlu güç aktarma organları arasından seçim yapabilirken gelecek için çift motorlu ve 4x4 modellerin de ipuçları verildi.

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault Scenic E-Tech Electric 87 kWh 220 bg

Üretim başlangıç yılı: Eylül, 2023 yıl

Güç ünitesi mimarisi: BEV (Elektrikli Araç)

Gövde tipi: SUV

Koltuk sayısı: 5

Kapı sayısı: 5

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault Scenic E-Tech Electric 87 kWh 220 bg

Performans

Yakıt Tipi: Elektrik

Motor gücü: 220 beygir 300 Nm tork

Hızlanma 0 - 100 km/saat: 8.4 saniye

Maksimum sürat: 170 km/saat

Ağırlık/güç oranı: 8.4 Kg/bg, 118.3 bg/ton

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault Scenic E-Tech Electric 87 kWh 220 bg

BATARYA VE MENZİL

Batarya: 87 kWh

Batarya teknolojisi: Lityum-nikel manganez kobalt oksit (Li-NMC)

Batarya konumu: Zemin altı

Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP): 620 km

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault Scenic E-Tech Electric V 60 kWh 170 bg

Performans

Yakıt Tipi: Elektrik

Motor gücü: 170 bg 280 Nm tork

Hızlanma 0 - 100 km/saat: 9.3 saniye

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault Scenic E-Tech Electric V 60 kWh 170 bg

BATARYA VE MENZİL

Batarya: 60 kWh

Batarya teknolojisi: Lityum-nikel manganez kobalt oksit (Li-NMC)

Batarya konumu: Zemin altı

Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP): 420 km

Elektrikli otomobil otomobil renault Scenic E-Tech

En Çok Okunan Haberler