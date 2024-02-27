Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...
Renault'nun Scenic E-Tech yüzde 100 Elektrikli modeli Avrupa jürisi tarafından 'The Car of the Year 2024' (2024 Yılın Otomobili) ödülüne layık görüldü.
Renault Scenic E-Tech'in özellikleri açıklandı. Türkiye fiyatını hesapladık...
RENAULT SCENIC E-TECH ÖZELLİKLERİ
Scenic E-Tech'in 2.78 metrelik uzun dingil mesafesi ile rakiplerinden ayrılırken iç mekân malzemelerinin yüzde 24'ünün geri dönüşüm akışlarından gelmesiyle sürdürülebilirliğe de odaklanıyor.
RENAULT SCENIC E-TECH BOYUTLARI
Neredeyse 4,5 metre uzunluğundaki Scenic, sadece 1,57 metre yüksekliğinde.
Uzunluk: 4470 mm
Genişlik: 1864 mm
Yükseklik: 1571 mm
RENAULT SCENIC E-TECH TASARIM AYRINTILARI
Alçak yapısı ile Renault, aerodinamik performansın Scenic E-Tech'in tasarım sürecinde merkezi bir konu olduğunu ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için gündüz farlarının altında hava akışını iyileştirmeye yardımcı olan hava perdeleri, yontulmuş bir arka spoyler, gömme kapı kolları ve özel olarak tasarlanmış kapı aynaları gibi özellikler içerdiğini iddia etti.
RENAULT SCENIC E-TECH JANT SEÇİMİ
Aerodinamik tasarım içinde 19 veya 20 inç boyutlarında hafif, alüminyum dövme jantlar da etkin rol oynuyor.
RENAULT SCENIC E-TECH ŞARJ
Scenic'in hızlı şarj özelliği ile batarya yaklaşık 30 dakika içinde yüzde 15'ten yüzde 80'e çıkabiliyor. 22 kW'a kadar besleme sağlayan AC üç fazlı şarj sistemi de modelde bulunuyor.
RENAULT SCENIC FİYATLARI
Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 hp kampanyalı olarak 1.634.000 TL, Iconic EV60 220 hp ise kampanyalı 1.764.000 TL'ye satılıyor.
RENAULT SCENIC FİYATLARI
Megane E-Tech'in yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdiği daha önceden açıklanmıştı. Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL'yi aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı ise yüzde 40.
RENAULT SCENIC FİYATLARI
İngiltere'de Renault Megane E-Tech 160 kW Techno 60 kWh fiyatı 35 bin 442 sterlinken Renault Scenic E-Tech 160 kW Techno 78 kWh fiyatı ise 40 bin 995 stelin.
RENAULT SCENIC FİYATLARI
Model döviz kurlarına bağlı olarak Türkiye'de satışa sunulacağı tarihte Megane E-Tech ile aynı ÖTV oranına girmesi durumunda 1 milyon 890 bin TL'ye satışa sunulabilecek.
RENAULT SCENIC FİYATLARI
Ancak Scenic E-Tech yüzde 40 ÖTV dilimine girer ise fiyatı 2 milyon 400 bin TL'yi aşacak.
RENAULT SCENIC BAŞLANGIÇ FİYATI
Yeni Renault modelinde Megane E-Tech'te sunulan elektrikli ünitenin yanı sıra 125 kW gücünde bir seçenek daha bulunuyor.
RENAULT SCENIC BAŞLANGIÇ FİYATI
İngiltere'de 37 bin 495 sterline satışa sunulan Renault Scenic E-Tech 125 kW Techno 60kWh bataryalı model ise yüzde 10 ÖTV ile 1 milyon 730 bin TL civarında satışa sunulabilir.
MEGANE ICONIC KARŞILAŞTIRMASI
Türkiye'de 1.764.000 TL'ye satılan Renault E-Tech Iconic İngitere'de 36 bin 985 sterline satılırken 37 bin 495 sterline satışa sunulan Renault Scenic E-Tech 125 kW Techno 60kWh bu kıyaslamaya göreyse 1 milyon 788 bin TL'lik fiyatla satışa sunulabilir. Bu hesaplamada bayilerin ve de Renault'nun farklı ülkelerde versiyonlara göre belirlediği farklı kâr marjları da etkili oluyor.
Döviz kurlarında büyük bir değişiklik olmaz ise Renault Scenic E-Tech 125 kW Techno 60kWh bataryalı versiyonun yüzde 10 ÖTV dilimine gireceğine ise şu an için kesin gözüyle bakılabilir.
(Renault modellerinin İngiltere'deki fiyatları için bristolstreet.co.uk sitesinden alınmıştır.)
RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Scenic için sırasıyla yaklaşık 420 ve 620 km menzil sunan 60kWh veya 87kWh kullanılabilir kapasiteye sahip iki batarya seçeneği bulunuyor.
RENAULT SCENIC E-TECH 4x4
Alıcılar 170 hp veya 220 hp tek motorlu güç aktarma organları arasından seçim yapabilirken gelecek için çift motorlu ve 4x4 modellerin de ipuçları verildi.
RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renault Scenic E-Tech Electric 87 kWh 220 bg
Üretim başlangıç yılı: Eylül, 2023 yıl
Güç ünitesi mimarisi: BEV (Elektrikli Araç)
Gövde tipi: SUV
Koltuk sayısı: 5
Kapı sayısı: 5
RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renault Scenic E-Tech Electric 87 kWh 220 bg
Performans
Yakıt Tipi: Elektrik
Motor gücü: 220 beygir 300 Nm tork
Hızlanma 0 - 100 km/saat: 8.4 saniye
Maksimum sürat: 170 km/saat
Ağırlık/güç oranı: 8.4 Kg/bg, 118.3 bg/ton
RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renault Scenic E-Tech Electric 87 kWh 220 bg
BATARYA VE MENZİL
Batarya: 87 kWh
Batarya teknolojisi: Lityum-nikel manganez kobalt oksit (Li-NMC)
Batarya konumu: Zemin altı
Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP): 620 km
RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renault Scenic E-Tech Electric V 60 kWh 170 bg
Performans
Yakıt Tipi: Elektrik
Motor gücü: 170 bg 280 Nm tork
Hızlanma 0 - 100 km/saat: 9.3 saniye
RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renault Scenic E-Tech Electric V 60 kWh 170 bg
BATARYA VE MENZİL
Batarya: 60 kWh
Batarya teknolojisi: Lityum-nikel manganez kobalt oksit (Li-NMC)
Batarya konumu: Zemin altı
Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP): 420 km
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