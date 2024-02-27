Yüzde 100 elektrikli Renault 5, İsviçre'de tanıtıldı: İşte Türkiye'ye geleceği tarih...

Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:37

Güncelleme: 27.02.2024 - 15:37

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsviçre'de tanıtımı yapılan Renault 5 E-Tech, 'Renaulution' yaklaşımıyla doğan yeni nesil özgün ruhunu, benzersiz tasarım öğeleriyle tamamlıyor. Renault, E-Tech ürün gamını 3 Mart'a kadar sergileyerek, fuarda kullanıcılarla bir araya getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS A.Ş. Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault'un bu yıl Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni nesil bir otomotiv şirketine dönüşümünü gözler önüne serdiğini belirterek, ''Fuarda dünya lansmanı gerçekleştirilen ve ikonik öğeleriyle dikkat çeken Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikli, benzersiz bir model. İlk kez 1972 yılında satışa sunulan ve kullanıcıların kalplerinde yer edinen bu özel model, şimdi en ileri teknolojilere ve elektrikli güç-aktarma sistemine sahip bir tasarım harikası olarak tekrar kullanıcıların kalbini fethetmeye geliyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Berk Çağdaş

Bu modelin, Renault'daki elektrik devriminin yepyeni yüzü olacağını kaydeden Çağdaş, ''Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikliyi 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planlanıyoruz. MAİS olarak, Renault'daki elektrikli çağını OYAK vizyonu ile birleştirerek, yeni modellerimizi kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

RETRO TASARIM

Satışa sunulduğu dönemde milyonlarca ailenin yaşam tarzına ve gereksinimlerine yanıt veren Renault 5'in çekici tasarımı, çok yönlülüğü ve yakıt ekonomisiyle bilinen mirası, Renault 5 E-Tech modelinde, günün toplumsal ve çevresel ihtiyaçlarına göre yeni bir yüzle şekilleniyor.

Renault 5 E-Tech, markanın diğer modellerine uygulanan tasarım kodlarını ikonik bir model olarak yeniden yazıyor. Retro-futuristik tasarım özellikleri ve duyguları harekete geçiren ayrıntılar, modern bir bütün oluşturuyor.

Minimum ön ve arka uzantılarıyla 18 inçlik jantlara sahip modelin tekerlekleri, gövdeyle aynı hizada olup, geniş iz aralığına sahip. 3,92 metre ölçülerinde kısa bir model olan Renault 5 E-Tech, çevik bir şehir otomobiliyle aynı boyutta. Aks mesafesi Clio modeline göre sadece 4 cm daha kısa olan Renault 5 E-Tech, cömert bir iç hacim vaat ediyor. 1,77 metrelik genişliğiyle, şehir yollarında çeviklik sağlayan modelin yüksekliği ise 1,5 metreyi buluyor.

RENAULT 5 E-TECH DONANIMLARI

Renault 5 E-Tech; 'Evolution, Techno ve Iconic Cinq' donanım seviyeleri ile satışa sunulacak. Aynı zamanda model, kişiselleştirmeyi yeni bir seviyeye taşıyan, çıkartmalar ve 3D baskılı saklama alanları da dahil olmak üzere, kişiselleştirilmiş aksesuarlara sahip olacak.

Renault 5 E-Tech'in 52 kWh'e kadar bataryası, 400 kilometreye kadar WLTP menzili sağlıyor. 11 kW AC şarj, 100 kW'a kadar DC şarj gücü bulunan modelin, 500 kiloya kadar römork çekme kapasitesi de bulunuyor.

SÜRÜŞ KEYFİ

Optimize edilen ön süspansiyon ve küçük dönüş çapıyla son derece çevik bir otomobil olan Renault 5 E-Tech'te üst segmentlerden alınan çok kollu arka süspansiyon, yol tutuş ve performans özelliklerine katkı sağlıyor.

Renault 5 E-Tech'in 'AmpR Small' platformu üzerine üretilen ilk otomobil olduğu da tekrar paylaşıldı.

Renault 5 E-Tech, entegre Google ile en güncel OpenR Link sistemi dışında 50'nin üzerinde uygulama ve şarjın planlanan yolculuğa entegre edilmesi gibi pratik hizmetlerle donatılıyor. Model, Google'ın bağlantılı hizmetleri dışında resmi Renault avatarı Reno'yu da bünyesinde barındırıyor. Avatar, müşterilere daha keyifli ve daha sezgisel bir elektrikli deneyimi sunmak üzere Renault tarafından geliştirildi.

Ses konforu; patentli akıllı koza ses yalıtım sistemi ve üst segmentlerden alınan akustik ön cam ile optimize ediliyor. Termal konfor için ise ısı pompası batarya enerjisinden tasarruf sağlıyor.

En ileri güvenlik özellikleriyle donatılan Renault 5 E-Tech, yolu okuyan akıllı adaptif hız sabitleyici ve 2. seviye otonom sürüş teknolojisi 'Aktif Sürücü Asistanı' dahil olmak üzere üst segmentlerden aktarılan ileri sürüş destek sistemlerini (ADAS) içeriyor.