Ford'un en çok satan SUV modeli Kuga yenilendi: Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 21.01.2024 - 18:07

Güncelleme: 21.01.2024 - 18:07

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Kuga, performansına ek olarak kesintisiz bağlantı kolaylığı ve günlük maceralar için ideal yol arkadaşı kılan kapsamlı yeni nesil sürücü destek sistemleri sunuyor.

Yeni Kuga'nın içi de dışı da yeni bir tasarımla ön plana çıkıyor. Akıllı titanium ve sportif ST-Line tasarım özellikleri ve farklı karakter özellikleriyle dikkati çekiyor. Tam genişlikteki LED ışık çubuğu Ford'un mavi oval logosunu sergileyen yeni ön ızgara tasarımını çerçeveleyerek aracın gücünü ve amacını vurguluyor.

İKİ KAT DAHA GÜÇLÜ!

Kuga'nın iç tasarımında önceki sisteme göre 2 kat daha fazla bilgi işlem gücüne sahip SYNC 4 2 bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan bu sistem, Apple CarPlay ve Android Auto 3 ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkânı sağlıyor.

FordPass uygulamasıyla, yeni Kuga nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Kuga uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma gibi ileri özelliklerle donatılıyor.

FORDPASS

Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor.

SYNC 4 ayrıca güvenli ve emniyetli bağlantıları desteklemeye yardımcı olan römork bağlantı kontrol listesiyle sürücülerin yeni Kuga'nın çekme kabiliyetinden maksimum düzeyde yararlanmasını da destekliyor.

RÖMORK ÇEKME NAVİGASYONU

Römork Çekme Navigasyonu ise SYNC 4 ile dar virajlardan, alçak köprülerden ve diğer engellerden kaçınmaya yardımcı olacak bir rota seçilebilmesi için sürücülerin araç ve römork boyutlarını sisteme girebilmesini sağlıyor.

OTOMATİK FREN SİSTEMİ

Yeni nesil adaptif hız kontrolü 4,5 virajların ve kavşakların yanı sıra diğer trafik durumları için de otomatik olarak fren yapabiliyor. Öte yandan 360 derece kamera sistemi 6 ön, arka ve yan kameraları kullanarak 360 derecelik bir perspektif oluşturuyor, böylece park etmeyi, römorku bağlamaya hazırlanmayı ve hatta otomatik oto yıkamayı kullanmayı kolaylaştırıyor.

Geri fren desteği, park alanlarından geri geri çıkarken görüş mesafesinin sınırlı olduğu durumlarda kullanılıyor. Bu özellik karşıdan yaklaşan yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyarıyor ve araç çarpışma riski altındaysa otomatik olarak fren yapıyor.

Uzun huzmeli matrix LED farlar, karşıdan gelen sürücüler için parlamayı en aza indiren gelişmiş bir aydınlatma sistemi sunarken, aracın navigasyon verilerine göre farların ışık yayılımını akıllıca ayarlayarak gece sürüşü sırasında daha iyi görünürlük ve güvenlik sağlıyor.

KAYAR İKİNCİ SIRA KOLTUKLAR

İkinci sıradaki kayar koltuklar arkadaki yolcular için bacak mesafesini 1 metreye kadar artırabiliyor veya 150 litreye kadar 7 ekstra bagaj hacmi yaratılabiliyor. Opsiyonel olarak seçilebilen konforlu koltuklar, en iyi şekilde bel desteği sağlıyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK

Yeni Kuga, Ford'un Avrupa'daki ileri teknolojili Valencia fabrikasında üretiliyor. Bu tesiste parçaların 3D teknolojisiyle basılması sayesinde son derece hassas ve sürdürülebilir üretim gerçekleştiriliyor.

Avrupa'da bu ay satışa sunulacak olan yeni Kuga, gelecek dönemde de Türkiye'de müşterilerle buluşacak.