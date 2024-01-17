Klasik otomobiller Brüksel'de sergilendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'da düzenlenen Brüksel Oto Show adlı fuarın açılışı yapıldı.

AA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 18:05
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen klasik otomobil fuarı ziyarete açıldı.

Organizasyon şirketi 402 Automotive tarafından Brüksel'deki Expo Center'da düzenlenen Brüksel Oto Show adlı fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarda, 100'ün üzerinde firma, klasik otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç, tır ve motosikletlerini görücüye çıkardı.

Yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda özellikle klasik otomobiller ve yarış otomobilleri hakkında geniş bilgilendirmeler yapıldı.

Fuarda otomobillere yönelik bir podyum kurulması ve çeşitli modellerin burada geçit yapması da dikkati çekti.

Fuar 22 Ocak'ta sona erecek.


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