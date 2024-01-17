Çin'den AB'ye ihracat çağrısı: 'Serbest ticaret, adil rekabet, açıklık...'

Yayınlanma: 17.01.2024 - 19:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 09:46

Çin Başbakanı Li Çiang, Avrupa Birliği'ne (AB) yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kısıtlamalarını gevşetme ve kısıtlayıcı ekonomik önlemler ve ticaret tedbirleri konusunda ihtiyatlı davranma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısı marjında bir araya geldi.

AB'nin ekonomik ve ticari meselelerde adil, şeffaf ve normlara uygun hareket etmesini, Çinli şirketlere eşit davranmasını beklediklerini ifade eden Li, yüksek teknoloji ürünlerine getirilen ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi.

'ADİL REKABET'

Li, ikili ticareti daha dengeli hale getirmek için ortak çaba göstermeyi umduklarını, Çin'in iç piyasadaki talebe uygun olarak Avrupa'dan daha fazla ürün ithal etmek istediğini belirterek, "Çin, serbest ticaret, adil rekabet, açıklık ve işbirliği gibi piyasa ekonomisi normlarına uyum konusunda Avrupa ile birlikte çalışmaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Çin Başbakanı, AB'yi kısıtlayıcı ekonomik önlemler ve ticaret tedbirleri konusunda ihtiyatlı davranmaya davet etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, AB'nin Çin ile ekonomik bağları koparmayı istemediğini, iklim değişikliği ile mücadele, Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu ve halklar arasında kültürel etkileşimlerin geliştirilmesi için birlikte çalışmayı istediğini vurguladı.

Çin ile Avrupa arasında, AB Komisyonunun Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmasının ardından ticaret alanında gerilimler ortaya çıkmıştı.

Çin de, bu ayın başında Avrupa'dan ithal konyak ürünlerine anti-damping soruşturması başlatmıştı.

Öte yandan Çin ile AB ülkeleri arasında 2022'de 400 milyar Euro'ya (yaklaşık 427 milyar dolar) ulaşan ticaret açığı, Brüksel'in ilişkilerde sorun olarak gördüğü alanların başında geliyor.

ÇİN OTOMOBİL İHRACATI

Çin 2023 yılında en çok otomobil ihraç eden ülke başarısı göstermişti. Ayrıca Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin hızla büyüyerek ihracatlarını artıdığı biliniyor. Avrupa ülkeleri ise bu büyüme üzerine kendi yerli firmalarını destekleyici kararlar alıyor. Ayrıca otomobilde ''Çin istilası'' söylemleri AB içinde yer bulurken Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin neredeyse hepsi AB'de uygulanan teşviklerinden yararlanamıyor.