Tesla'dan Volkswagen ve BYD indirimlerine cevap: Model Y'de binlerce Euro'luk indirim!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 17.01.2024 - 17:31

Tesla, Almanya'da Model Y Long Range'in fiyatını yüzde 9'luk bir indirimle 5 bin Euro düşürerek 49 bin 990 Euro'ya çekti. Ayrıca Model Y Performance'ın fiyatını da yüzde 8'lik bir indirimle 5 bin Euro düşürerek 55 bin 990 Euro'ya indirdi. Automotive News Europe'a göre otomobil üreticisi, hükümetin elektrikli araç teşviklerini sona erdirmesinin ardından fiyatları düşürme konusunda Volkswagen ve BYD'ye katıldı. Ancak BYD'nin yüzde 15'lik sert indirimlerine kıyasla Tesla daha ölçülü bir yaklaşım sergiliyor.

CNBC'nin haberine göre, Fransa'da Tesla Model Y fiyatları yüzde 6,7'ye kadar, Hollanda'da yüzde 7,7'ye kadar ve Norveç'te yüzde 7,1'e kadar düşürüldü.

Electrek geçen hafta BYD'nin Almanya'daki elektrikli araçlarının fiyatlarını yüzde 15'e varan oranlarda düşürdüğünü ve Atto 3 kompakt SUV'un en büyük indirimleri gördüğünü bildirdi. BYD 2023 yılında Almanya'da sadece 4 bin 140 otomobil sattı, ancak Macaristan'daki fabrikası birkaç yıl içinde üretime başladıktan sonra yüzde 10 pazar payı hedefliyor.

Volkswagen ise diğer ülkelerin yanı sıra Fransa, Belçika, Almanya ve Norveç'te ID hattında fiyatları düşürüyor. VW, Almanya'da Tesla'yı geride bırakırken, Fransa'daki elektrikli araç satışlarında açık ara farkla geride kaldı. Automotive News Europe'un haberine göre, 2023 yılında VW 4 bin 791 adet ID3 satarak toplamda sadece 84'üncü en popüler model ve 13'üncü en çok satan EV oldu. Fransa'da en çok satan elektrikli araç olan Tesla Model Y 37 bin 124 adet sattı.

Bu arada Tesla, Avrupa pazarları için Model Y'yi üreten Giga Berlin'deki EV üretiminin çoğunu, Çin'den gelen batarya teslimatlarının Kızıldeniz nakliye krizi nedeniyle gecikmesi nedeniyle 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar durduruyor. Volvo da sevkıyatını yeniden yönlendirdi ve Belçika'nın Ghent kentindeki fabrikasında gecikmeler olduğunu duyurdu.