Formula 1'de sıradaki durak Brezilya: Dev rekabette takımlar ve pilotlar sıralaması...

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya. Pilotlarda ilk iki sırayı Max Verstappen ve Lando Norris alırken takımlarda ise ilk iki sırada McLaren ve Ferrari bulunuyor.

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya: Dev rekabette takımlar ve pilotlar sıralaması...
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:51

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

  1. Max Verstappen (Hollanda): 362
  2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315
  3. Charles Leclerc (Monako): 291
  4. Oscar Piastri (Avustralya): 251
  5. Carlos Sainz (İspanya): 240

TAKIMLAR

  1. McLaren: 566
  2. Ferrari: 537
  3. Red Bull: 512
  4. Mercedes: 366
  5. Aston Martin: 86

Etiketler: #otomobil #formula 1 #Max Verstappen

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