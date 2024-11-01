Formula 1'de sıradaki durak Brezilya: Dev rekabette takımlar ve pilotlar sıralaması...
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya. Pilotlarda ilk iki sırayı Max Verstappen ve Lando Norris alırken takımlarda ise ilk iki sırada McLaren ve Ferrari bulunuyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak.
F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.
Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
- Max Verstappen (Hollanda): 362
- Lando Norris (Büyük Britanya): 315
- Charles Leclerc (Monako): 291
- Oscar Piastri (Avustralya): 251
- Carlos Sainz (İspanya): 240
TAKIMLAR
- McLaren: 566
- Ferrari: 537
- Red Bull: 512
- Mercedes: 366
- Aston Martin: 86
Etiketler: #otomobil #formula 1 #Max Verstappen
Spor Haberleri
- Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
- Ruud van Nistelrooy'dan Manchester United açıklamaları
- İtalya'da Fiorentina seriye bağladı!
- Milli güreşçi Ahmet Duman, dünya ikincisi oldu
- Semih Şentürk Barselona'da kapkaç saldırısına uğradı
- Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık!
- Hüseyin Yücel'den Arda Kardeşler çıkışı!
- Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!
- Bursaspor'dan 40 milyon liralık anlaşma
- Barcelona'da ilk hedef Rafael Leao!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Özgür Özel Esenyurt'ta konuşacak
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- Amca Salim Güran cinayet gecesi dereye gitmiş!
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Kimsenin hakkı da haddi de değil'