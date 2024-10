TürkTraktör traktörlerini ve tarım robotunu Adana Tarım Fuarı'nda sergiledi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 17:48

Şirketten yapılan açıklamaya göre fuarda 'New Holland T4B Faz 5 Kabinli', 'T580S Kabinli', 'TT60 Classic Kabinli' ile 'Case IH Puma X' ve 'Maxxum AD8' in yanı sıra otonom tarım robotu 'New Holland R3S' başta olmak üzere Hassas Tarım Ürünleri ve Tarımsal Ekipmanlar da çiftçilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, Türk tarımının kalbinde yer alan Çukurova'da 17'inci Adana Uluslararası Tarım Fuarı'na katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Sejourne, ''Çukurova ürün çeşitliliğiyle Türkiye’nin en önemli tarımsal bölgeleri arasında başı çekiyor. 70'inci yılımızda böylesine önemli bir yerde bölgedeki çiftçilerimizle bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Faz 5 emisyon seviyesindeki en son teknolojiye sahip 'New Holland T4B Faz 5 Kabinli', 'T580S Kabinli', 'TT60 Classic Kabinli' ile 'Case IH Puma X' ve 'Maxxum AD8' traktörlerimizi Adana'da çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz'' açıklamalarında bulundu.

AR-GE çalışmalarının son ürünleri olan elektrikli traktörleri 'New Holland T3 Electric Power' ve otonom tarım robotu 'New Holland R3S'i fuar boyunca sergileyecekleri bilgisini paylaşan Sejourne, ''Ekipman tarafında 'New Holland CX 8.70 biçerdöver', yenilenen modeli ile 'Teleskopik Yükleyici', 'New Holland FR550 Kendi Yürür Silaj Makinesi', 'New Holland ProBelt Silindirik Balya Makinesi', 'New Holland Büyük Balya Makinesi' ile 'Case IH Büyük Balya ve Yeni Tasarım RedPro İlaçlama Makineleri'nin de büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Çiftçilerimizi Hassas Tarım Ürünlerinde yerli olarak geliştirilen 'TTConnect ve TTGuide' sistemlerimizi de deneyimlemeye davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

OTONOM TARIM ROBOTU ADANA'DA

TürkTraktör, tarımda sürdürülebilirliği destekleyen otonom tarım robotu New Holland R3S'i de Adana Tarım Fuarı'nda sergiliyor. New Holland R3S modüler ve kompakt yapısıyla çeşitli tarımsal görevleri yerine getirebilecek esnekliğiyle dikkat çekiyor.

3 kilovat kilovat (kW) motor gücü ve 48 V elektrik sistemine sahip robot, yapay zeka destekli hedef tespit sistemi ile püskürtme yapılacak zararlı otları ve bitkileri tespit edebiliyor. Birbirinden bağımsız kontrol edilebilen püskürtme uçları aracılığıyla yüksek hassasiyette noktasal uygulama yapabiliyor. Bu yenilikçi sistem, tarımsal faaliyetlerde gereksiz kimyasal kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.

TARLAM CEPTE

TürkTraktör'ün çiftçilere dijital karar desteği sunma amacıyla hayata geçirdiği mobil uygulaması Tarlam Cepte, avantajlı kampanyaları ile Adana Tarım Fuarı’nda yer alıyor. Kullanıcı sayısı 165 bini geçen Tarlam Cepte, Adana Tarım Fuarı'na özel olarak yeni üyeliklerde Opet'te geçerli 600 lira yakıt puan hediye ediyor.

Tarlam Cepte kullanıcıları, 1 Ekim - 30 Kasım arasında 2 bin 500 lira ve üzeri barkodlu yedek parça alımları sonrasında 1000 lira Opet yakıt puanın yanı sıra orijinal yedek parça alımlarında 750 lira üzeri harcamalarda yüzde 15 indirim avantajından yararlanabilecek.

TürkTraktör, Adana Tarım Fuarı'na özel olarak traktör, ekipman ve hassas tarım ürünlerinde çiftçilere avantajlı kampanyalar sunuyor. TT Finans kampanyası kapsamında 3 milyon liraya kadar kredi tutarlarında uygun faiz oranları ve 5 yıla kadar vade seçenekleri bulunuyor. Fuarda New Holland ve Case IH marka Faz 5 emisyona sahip traktör alımlarında TTConnect hediye edilecek.