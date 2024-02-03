Ne Avrupa ne Amerika! Fosil yakıtlı araçları ilk yasaklayan ülke Afrika'dan çıktı

Yayınlanma: 03.02.2024 - 14:42

Güncelleme: 03.02.2024 - 14:42

Etiyopya geçen yıl fosil yakıt ithal etmek için yaklaşık 6 milyar dolar harcadı ve bu harcamanın yarısından fazlası yakıtlı araçlara gitti. Buna karşılık Etiyopya Ulaştırma ve Lojistik Bakanlıkları, elektrikli olmadıkları sürece otomobillerin Etiyopya'ya giremeyeceğini açıkladı.

AVRUPA'DA HEDEF 2035'Tİ

Geçen şubat ayında Avrupa Birliği, 2035 yılından itibaren üye devletlerinde içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklayacak bir yasayı onaylayarak, ABD'nin çeşitli eyaletleri, Kanada, Japonya, Singapur, Hindistan, Yeni Zelanda ve halihazırda benzer yasaklara sahip bir dizi başka ülkeye katıldı. Ancak Etiyopya 2035 yılını beklemiyor.

Parlamentodan gelen bir haber güncellemesine göre, Etiyopya Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Alemu Sime, pazartesi günü ülkenin ''lojistik master planı''nın tamamlandığını duyurdu.

ÜLKEYE ELEKTRİKLİ OLMAYAN OTOMOBİLLER GİREMEYECEK

Ayrıntılar az olmasına rağmen "elektrikli olmadıkça otomobillerin Etiyopya'ya giremeyeceğine dair bir karar verildiğini" duyurdu.

Bakan Sime, stratejik konularda yeni uygulamaların hayata geçirildiğini vurgulayarak, bakanlığın Etiyopya genelinde "yeşil ulaşım" girişimleriyle ilgili olarak komiteye hitap etti.

KARAR HANGİ NEDENLERLE ALINDI?

Bakan ayrıca, elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kurma çabalarının yüksek bir öncelik olmaya devam ettiğini açıkladı ve ülkenin uygun döviz kaynaklarına erişememesinin benzin ve dizel ithal etmeye devam edememesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Bunun ana nedeninin, Etiyopya'nın şu anda petrol ve diğer emtiaları ithal etme kabiliyetini etkileyen ciddi bir döviz sıkıntısı ile mücadele etmesi olduğu düşünülüyor. Ancak tamamen bu sebeple karar verilmiş de değil. Etiyopya son 20 yıldır enerji altyapısına büyük miktarlarda yatırım yapıyor. Ülkenin enerjisinin %97'si yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Ayrıca ülkede Afrika'nın en büyüğü olmaya aday 6500 MW'lık hidroelektrik santralinin açılışına da oldukça az kaldı.

ETİYOPYA EKONOMİSİ

Etiyopya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) Türkiye'ninkinin yaklaşık 10'da biri olarak tahmin ediliyor. Etiyopya ekonomisinin büyüklüğü ABD ile kıyaslandığında ise 200'de birine bile karşılık gelmiyor.

İçten yanmalı motorlu araç yasağının öncelikle zengin Avrupa ülkelerinde başlayacağı düşünülüyordu. Ancak ilk yasaklayan Afrika'da yer alan 120 milyon nüfuslu Etiyopya oldu.